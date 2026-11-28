FC Bayern München und Hamburger SV enden mit 0:0. Joshua Kimmich wurde rotgestellt, Vincent Kompany setzte auf jugendliche Ersatzkräfte.

Beim Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem Hamburger SV endete die Partie in der Fußball- Bundesliga torlos mit einem 0:0. Der Rekordmeister aus München konnte trotz Unterzahl den kompletten Schaden abwenden, obwohl Kapitän Joshua Kimmich in der 44. Minute wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte sah. Die Münchener Mannschaft, die ohnehin durch Personalausfälle geschwächt war, zeigte in der zweiten Halbzeit mit einer verletzungsgeplagten und jugendlichen Besetzung eine defensive Standhaftigkeit. HSV reagierte auf eigene Probleme im Kader mit Überraschungen, darunter das Comeback von Mario Vuskovic nach seiner Dopingsperre.

Personalausfälle zwingen zu jungen Kräften

Vincent Kompany, Trainer des FC Bayern München, reagierte auf die zahlreichen Verletztenausfälle mit dem jüngsten Kader seit Jahren. Nach der Niederlage beim OSC Lille in der Champions League blieben Spieler wie Laimer, Hiroki Ito, Dayot Upamecano und Nathaniel Brown zunächst auf der Bank. Stattdessen rückten Sacha Boey und der 18-jährige Sapoko Ndiaisy in die Startformation. Auch der 19-jährige Stürmer Noah Codjo-Evora stand zum ersten Mal von Beginn an auf dem Feld. Der HSV kämpfte ebenfalls mit Engpässen, da Miro Muheim und Nicolas Capaldo ins Lazarett mussten. So bekam Mario Vuskovic sein Pflichtspiel-Comeback und die Bundesliga-Premiere nach vierjähriger Dopingsperre, während der 17-jährige Louis Lemke ins Team rückte.

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Kimmich-Provokation und direkte Rote Karte

Obwohl die Bayern von Beginn an tonangebend waren und phasenweise 70:30 Ballbesitzanteile hatten, blieben klare Torchancen weitgehend aus. Die beste Gelegenheit verpatzte Sapoko Ndiaye in der 20. Minute, als HSV-Verteidiger Sebastiaan Bornauw seinen Schuss im letzten Moment blockte. In der Schlussphase der ersten Halbzeit eskalierte die Situation jedoch. Bayern-Kapitän Joshua Kimmich ließ sich in der 44. Minute von Alexander Rossing-Lelesiit provozieren und zog an den Haaren des Norwegers. Schiedsrichter Bastian Dankert zeigte daraufhin die Rote Karte. Kimmich ging ungläubig in die Kabine und ärgerte sich massiv über seine Entscheidung. Die Münchener mussten nun die zweite Halbzeit mit einem Mann weniger bestreiten.

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Taktische Umstellung und torlose zweite Hälfte

Zur zweiten Halbzeit brachte Vincent Kompany den wiedergenesenden Stürmer Luis Díaz für Sapoko Ndiaisy. Die erste echte Chance für den HSV entstand in der 49. Minute, als Sebastiaan Bornauw aus kurzer Entfernung an Münchens Torwart Jonas Urbig scheiterte. In der Folgezeit erspielten sich die Hamburger mehr Spielanteile, blieben aber in ihren Vorstößen oft zu harmlos. Auch die Bayern, bei denen später noch Laimer in die Mannschaft kam, brachten das Tor von HSV-Hüter Daniel Heuer Fernandes kaum in Gefahr. Einem Erfolgsgefühl für die Hamburger kam Martin Adeline in der 78. Minute nahe, dessen Schuss jedoch knapp am Tor vorbeiging. Der Punkteteilung reichte dem FC Bayern, um im Titelkampf mit Borussia Dortmund nicht zurückzufallen, nachdem sie bereits die erste Pflichtspiel-Niederlage in der Champions League hinnehmen mussten.