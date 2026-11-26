FC Bayern und Jamal Musiala entkräften Zusammenhänge zwischen Autounfall und Absencen. Die Gesundheitslage wird transparent dargestellt, während Vertragsverhandlungen mit Karl-Heinz Rummenigge weiterhin laufen.

Der FC Bayern München und der mittelfeldstarke Nationalspieler Jamal Musiala haben am Mittwoch offiziell die ersten medizinischen Untersuchungen zu seinen neurologischen Symptomen bekannt gegeben. Dabei wurden die genauen Umstände der Diagnosestellung sowie ein möglicher Zusammenhang mit einem vorausgegangenen Autounfall vom 13. April 2025 beleuchtet, um falschen Spekulationen entgegenzuwirken.

Musiala wurde erstmals am 22. April 2025 wegen Absence-ähnlicher Symptome untersucht. Diese Maßnahme erfolgte in enger Absprache mit dem FC Bayern und dessen medizinischer Abteilung unmittelbar nach dem erstmaligen Auftreten der neurologischen Störung, wie eine gemeinsame Erklärung mit der Berateragentur 11Wins bestätigt.

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Klärung der Unfallursachen und Medizin

Die Staatsanwaltschaft München hat die Gerüchte bezüglich eines direkten Zusammenhangs zwischen dem Unfall und den gesundheitlichen Problemen eindeutig zurückgewiesen. Eine Sprecherin der Behörde erklärte, dass keinerlei Erkenntnisse vorlägen, die auf eine Absence als Ursache für den Zusammenstoß mit einem Kleinwagen auf der Autobahn 99 hindeuten würden.

Ermittlungen am Ort des Geschehens haben zudem gezeigt, dass Musiala weder vor noch während des Unfalls einen epileptischen Anfall erlitten hat. Auch schwere Schädelverletzungen, die typischerweise zu solchen Neurosen führen können, sind ausgeschlossen. Stattdessen deuten Ärzte auf genetische Ursachen hin, die gut behandelbar sind, aber eine komplexe Medikamenteneinstellung erfordern.

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Zu starke Dosierungen würden die Leistungsfähigkeit beeinträchtigen, während zu niedrige Dosen Rückfälle riskieren. Dieser Balanceakt führte dazu, dass der 23-Jährige am vergangenen Montag seine bisher letzte Absence erlitt, was die Herausforderungen im täglichen Umgang mit der Erkrankung verdeutlicht.

Sportliche Leistungsfähigkeit und Comeback

Trotz der neurologischen Herausforderungen bleibt Musialas sportliche Qualität ungeschmälert, was sein Comeback bei der 1:1-Partie gegen Köln vier Tage nach dem letzten Vorfall bewies. Diese Leistung fand nach einer achtwöchigen Pause wegen einer Muskelverletzung statt und unterstreicht seine Widerstandsfähigkeit und aktuelle Form.

Sportdirektor Christoph Eberl betonte die hundertprozentige Überzeugung der sportlichen Leitung in Bezug auf Musialas Rückkehr zur bisherigen Stärke. Eberl äußerte die Hoffnung, dass der Spieler durch die intensiven Erfahrungen der letzten 17 Monate reifer und stärker geworden sei, was langfristig zu einer noch leistungsfähigeren Version von Jamal führen könnte.

Verhandlungen über Gehalt und Vertragsstruktur

Während der Verein die volle Unterstützung auf dem Weg zurück zur Bestform zusichert, laufen weiterhin intensive Gespräche über die Vertragsstruktur. Der Spieler hatte seinen Vertrag im Februar 2025 bis 2030 verlängert und sich zum Topverdiener mit einem geschätzten Jahreseinkommen von mindestens 25 Millionen Euro entwickelt.

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Ex-Chef Karl-Heinz Rummenigge und Aufsichtsratsmitglied Dreesen hatten zuvor kritisiert, dass die Genesung schleppend verlaufe und eine baldige Topform in Frage gestellt werde. Sie forderten daher eine Anpassung des Vertrags, da die neurologische Störung zum Zeitpunkt der Unterschrift noch nicht bekannt war.

Gemeinsame Linie der Vereinsführung

Nun haben sich die Führungsebenen des FC Bayern, angeführt von CEO Jan-Christian Dreesen sowie den Ex-Bossen Karl-Heinz Rummenigge und weiteren Aufsichtsräten, darauf verständigt, die weiteren Verhandlungen partnerschaftlich und vertraulich fortzusetzen.

Dieser Schritt markiert einen wichtigen Moment der Transparenz und des Vertrauens zwischen dem Verein und dem Spieler. Alle Beteiligten betonen, dass die Gesundheit von Jamal Musiala oberste Priorität hat und die sportliche Leitung fest an seine Rückkehr glaubt. Die öffentlichkeitswirksame Klarstellung soll zudem den Druck von der Presse nehmen und den Fokus wieder auf das Wesentliche, die Genesung und die Zukunft des Spielers, legen.