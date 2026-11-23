Sportvorstand Chris Eberl bestätigt Telefonate mit Real Madrid wegen Michael Olise. Kein Transfer, sondern Klarstellung. Verletzungseinschätzung für die Champions League.

Der Sportvorstand des FC Bayern München, Chris Eberl, hat am Sonntag während eines Besuchs beim Fanklub "Dumeklemmer Bazis" in Ratingen entscheidende Details zu den Gerüchten um einen Transfer von Michael Olise zu Real Madrid enthüllt. Eberl bestätigte, dass der spanische Rekordmeister im vergangenen Saisonverlauf zweimal direkt mit ihm kontaktierte. Dieser Kontakt diente jedoch nicht der Aushandlung eines Kaufs, sondern diente ausschließlich der öffentlichen Dementi-Beschwörung.

Eberl klärt Auf über Telefonate mit Real Madrid

Chris Eberl schilderte den Vorgang im Detail: Real Madrid habe angerufen, um sicherzustellen, dass es auf Seiten des FC Bayern keinerlei Kontakte oder Verhandlungen mit dem französischen Flügelspieler gab. Die spanische Klubführung habe anschließend ein öffentliches Statement zur Entkräftung der Gerüchte herausgegeben. Hintergrund dieser Kommunikation war der Wirbel im Juli, als weltweit Spekulationen über Olises Zukunft aufkamen. Demnach hätte der 24-Jährige selbst gegenüber Teamkollegen der Équipe Tricolore seine Präferenz für Real Madrid geäußert. Auch Real-Star Kylian Mbappé soll seinen Nationalkollegen repeatedly für die spanische Metropole geworben haben, indem er das dortige Lebensgefühl, die Restaurants und das Klima hervorhob.

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Klärung und Unsicherheit während der WM

Trotz der klaren Dementis von Real Madrid und den früheren Zusicherungen von Eberl, dass kein Transfer geplant sei, bestand zeitweise Unsicherheit. Der Sportchef gab nun zu, dass er sich während der Weltmeisterschaft nicht zu hundert Prozent sicher war, ob Olise dem Verein die Treue halten würde. Als Beleg für die damalige Situation erzählte Eberl von einer Nachricht, die er während des Turniers von Olise erhielt. Zunächst zögerte Eberl, die Nachricht zu öffnen, da er Transfervorsätze fürchtete. Es entpuppte sich jedoch als harmlos: Olise und Manu Koné, den Eberl einst von Toulouse nach Gladbach holte, schickten lediglich ein Grußbild.

Vertragslaufzeit und Pläne zur Verlängerung

Für den FC Bayern ist die Zukunft von Michael Olise, der seit Sommer 2024 auf 54 Tore und 61 Vorlagen in 123 Pflichtspielen kommt, eine Priorität. Das Management strebt eine Vertragsverlängerung über das Ende des laufenden Vertrags im Jahr 2029 hinaus an. Bisherige Gespräche wurden noch nicht正式 geführt, obwohl angeblich im Herbst 2025 erste Vorstöße unternommen wurden. Bayern-CEO Jan-Christian Dreesen kündigte an, dass Gespräche zu gegebener Zeit beginnen würden, jedoch nicht vor dem kommenden Jahr. Uli Hoeneß bestätigte, dass die Verhandlungen im Laufe der aktuellen Saison starten sollen. Sollte Olise sich nicht verlängern wollen, warte man ab, was 2029 passiert.

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Verletzung von Olise und Ausfälle in der Offensive

Während die Vertragsfragen noch offen sind, sorgt die aktuelle Verletzungssituation für große Anspannung. Michael Olise musste beim 1:1 gegen Köln in der Kölner Südstadt pausenweise ausgewechselt werden. Er zog sich eine Prellung des linken Vorfußes zu, die jedoch nicht als schwerwiegend eingestuft wurde. Dennoch war er am Samstag noch auf Krücken unterwegs und trägt einen Spezialschuh sowie eine VACOped-Schiene. Eine Teilnahme am Champions-League-Spiel gegen LOSC Lille am Mittwoch ist aktuell unwahrscheinlich.

Personalmangel und Ausblick auf Champions League

Die Offensive des FC Bayern ist derzeit extrem dünn besetzt. Neben Olise fehlen Ismael Saibari, Serge Gnabry, Alphonso Davies und Harry Kane, der sich einer Operation unterziehen musste. Präsident Herbert Hainer zeigte sich bei der Jahreshauptversammlung entspannt, dass Olise nicht lange fehlen wird. Er schätzte ein, dass die Champions League wahrscheinlich nicht dabei sein wird, aber eventuell noch das nächste Spiel in Hamburg.