Bayern München verlängert Harry Kane bis 2029

FC Bayern München sichert sich Harry Kane mit einem neuen Vertrag bis 2029. Der 33-jährige Star wird zum bestbezahlten Spieler, doch Trainer Didi Hamann warnt vor Risiken.

Der FC Bayern München hat einen entscheidenden Schritt zur langfristigen Stabilisierung seiner Offensivmacht vollzogen. Die Münchner haben am Donnerstagmorgen offiziell die Vertragsverlängerung mit ihrem englischen Torjäger Harry Kane bekanntgegeben. Dies beendet wochenlange Spekulationen um die Zukunft des 33-jährigen Stars bei dem deutschen Rekordmeister. Das aktuelle Arbeitspapier, das ursprünglich bis 2027 lief, wird damit um zwei zusätzliche Jahre verlängert. Kane ist nun bis zum Sommer 2029 an den Klub gebunden.

Finanzielle Details und Europarekord

Durch die Unterschrift unter den neuen Vertrag avanciert Harry Kane zu dem bestbezahlten Fußballer des gesamten Kontinents Europa. Medienberichte deuten darauf hin, dass die Gehaltsstruktur des Engländers durch die Verlängerung signifikant steigt. Dieser finanzielle Schritt unterstreicht die hohe Wertschätzung, die der FC Bayern München in den Starinvestor setzt. Die Klubleitung will damit klarstellen, dass Kane ein fester und unverzichtbarer Bestandteil der Planung ist. Die finanziellen Zusicherungen sind Teil der Strategie, ihn langfristig an der Allianz Arena zu halten.

Also read Harry Kane verlängert Vertrag beim FC Bayern München bis 2029

Hamanns Kritik und das Alter des Stars

Dieter Hamann, der als TV-Experte und ehemaliger Bayern-Profi bekannt ist, sieht die Entscheidung aus einer kritischen Perspektive. In der "Sky"-Sendung "Triple - der Hagedorn-Fußballtalk" erläuterte er seine Bedenken bezüglich des Vertragsabschlusses. Er warnt explizit vor einem "gewissen Risiko", das der Klub mit der langen Bindung eingeht. Seine Hauptsorge konzentriert sich auf das Alter des 33-jährigen Angreifers. Hamann bezweifelt, ob Kane auch in den kommenden drei Jahren weiterhin seine aktuelle Torquote halten wird. Er hält die langfristige Rendite dieser hohen Investition für fraglich.

Strategischer Zwang und Ballon d'Or

Hamann argumentiert jedoch auch, dass die Münchner fast keine andere Wahl hatten. Er verweist darauf, dass Harry Kane nach dem Gewinn des Ballon d'Or abgewandert wäre, wenn man ihn gehen ließe. Dies hätte ein negatives Signal für die Marke gesendet. Der Experte vermutet zudem, dass es kaum ernsthaftes Interesse aus England gab, welches die Entscheidung erleichtert oder erschwört hätte. Der Klub wollte vermeiden, einen Spieler zu verlieren, der gerade die höchste individuelle Auszeichnung erhalten hat. Die Vertragsverlängerung diente somit auch der Imagepflege und der Vermeidung von Unmut in der Fangemeinde.

Advertisement

Statistische Dominanz seit dem Wechsel

Trotz der Alterssorgen liefert Harry Kane bisher harte Fakten für seine Wertigkeit. Seit seinem Wechsel von Tottenham Hotspur im Sommer 2023 für 95 Millionen Euro steht er auf der Überholspur. In insgesamt 161 Pflichtspielen für den FC Bayern München erzielte er unglaubliche 156 Treffer. Diese Quoten zeigen eine nahezu perfekte Ausbeute an seinen Chancen. Er hat sich damit sofort zum unumstrittenen Führungsspieler und Torgefährlichsten des Teams entwickelt. Die Statistik rechtfertigt im Grunde die hohen Erwartungen, die in ihn gesetzt wurden.

Aktuelle Form und Zukunftsausblick

In der laufenden Saison bestätigt Kane seinen Status als zentrale Offensivwaffe. Nach lediglich 14 Einsätzen hat er bereits zehn Tore erzielt. Diese Rate unterstreicht seine anhaltende Effizienz im deutschen Spielbetrieb. Zwar blieb er in jüngeren Partien gegen Borussia Dortmund und Atlético Madrid ohne eigenen Torerfolg, doch dies schmälert nicht den Gesamteindruck. Seine Konstanz macht ihn zu einem Schlüsselelement für die kommenden Titelkämpfe. Der FC Bayern München setzt damit auf einen erfahrenden Klassenspieler für die Endphase der Ära.