FC Bayern München kämpft mit schweren Personalausfällen und Offensivproblemen. Trainer Vincent Kompany sieht sich machtlos, während Lille die Schwäche nutzte.

Der FC Bayern München verliert in der aktuellen Spielzeit zusehends die Kontrolle über seine eigenen Saisonziele. Die Münchner stehen vor einer prekären Lage, in der sie kaum Mittel haben, um die negative Entwicklung aufzuhalten. Ein schwerwiegender Kommentar aus der Analyse der letzten Spiele zeigt, wie sehr die Mannschaft unter dem Druck leidet, ohne die notwendige offensive Wucht zu entfalten. Das System funktioniert nicht, wenn die Spieler den Ball nicht effektiv ins gegnerische Tor bringen können.

Offensivschwäche treibt Defensivprobleme an

Es ist nachvollziehbar, dass den Spielern der FC Bayern München in der Offensive der Druck auf das Tor des Gegners fehlt. Doch die Folgen dieses Mangels waren absehbar. Wer nicht in der Lage ist, mit dem Ball in einer solchen Struktur Druck aufzubauen, zahlt diesen Mangel später defensiv ab. Die fehlende Entlastung führt dazu, dass die eigenen Abwehrkräfte unter enormen Druck geraten. Statt erfolgreicher Abschlüsse häuften sich im Spiel gegen den Lille OSC die Ballverluste. Dies ermöglichte es der französischen Mannschaft, das Spiel in ihre Hand zu nehmen und die Münchner unter Druck zu setzen.

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Kompany akzeptiert Situation als ausweglos

Die Interviews nach dem Spiel waren in ihrer Klarheit bezeichnend für die aktuelle Lage im Verein. Vincent Kompany, der Trainer der Bayern, erklärte in einem Interview bei DAZN, dass seine Mannschaft es nicht besser hätte machen können. Diese Aussage markiert das zentrale Problem: Es gibt kaum einen Vorwurf, den man der elf gegen die Konkurrenz richten kann. Die Personalausfälle sind zu groß für jeden Kader, selbst für einen, der voller hochbezahlter Top-Spieler steckt. Kompany zeigte dabei eine Mischung aus Akzeptanz und dem Willen, den Kampf weiter anzunehmen, obwohl die Lage als gebrochen empfunden wird.

Lille nutzt Schwäche und stellt Bayern bloß

In Lille konnten die Münchner nichts mehr erwidern, als die Franzosen merkten, dass nicht der große Mitfavorit für die Champions League auf dem Feld stand. Stattdessen präsentierten sich die Bayern als angreifbares und geschwächtes Team. Dieser Wechsel in der Wahrnehmung führte dazu, dass Lille sich mehr zutraute und offensiver wurde. Der Druck auf die Defensive wuchs stark an. Selbst etablierte Stammkräfte der Bayern waren der Situation nicht gewachsen. Die Tatsache, dass Lille die Schwäche der Bayern so deutlich nutzte, zeigt, dass die Defensive unter dem fehlenden Offensivdruck massiv leiden muss.

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Bundesliga-Rangfolge und kommende Herausforderungen

In dieser Verfassung muss man bei den Bayern eher nach unten als nach oben blicken. Der achte Platz in der Tabelle ist nur zwei Punkte entfernt, aber auch der 25. Rang, der mit einem Abstiegskampf verbunden wäre, ist in greifbarer Nähe. Die guten Nachrichten beschränken sich auf den Terminkalender: Die letzten drei Spiele vor der Winterpause ziehen sich etwas in die Länge. Zwei dieser Begegnungen finden erst im Januar statt. Am 8. Dezember könnte es in Prag bereits einige zurückkehrende Spieler im Kader geben, was die Situation eventuell etwas entspannt.

Gefahr durch Berliner Union und andere Gegner

Trotz der Hoffnung auf Rückkehr von Verletzten dürfen diese auf dem Zahnfleisch gehenden Bayern nicht viel verspielen. Bereits in der kommenden Woche steht ein sehr wichtiges Heimspiel an. Die Berliner Union spielt bisher eine überragende Saison und stellt eine immense Gefahr dar. Es ist nicht undenkbar, dass sie den Rekordpokalsieger in der Allianz Arena ausschalten, wenn die Bayern keine neuen Ideen für die Offensive finden. Auch am kommenden Samstag wird es nicht einfacher als in Lille.

Ausblick: Winterpause als letzte Chance

Bis zur Winterpause gibt es dann noch Heimspiele gegen Paderborn und ein unangenehmes Spiel in Bremen. Außerdem reisen die Münchner noch nach Hoffenheim. Nur wenn das Team sich stabilisiert, kann es seinen Vorsprung vielleicht auf fünf oder sogar mehr Punkte ausbauen. Die schlimmste Nachricht für die Bayern ist jedoch, dass sie kaum etwas dagegen tun können. So ungewohnt es ist, dass nicht mehr drin ist, so sehr zeigte das Interview, dass auch die Führung diese Machtlosigkeit sieht. Weitere Verletzte könnten bald die nächste Welle sein.