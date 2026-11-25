Sportdirektor Christoph Freund klärt über die schwere Verletzungssituation bei Bayern München auf. Mit Harry Kane und Manuel Neuer fällt die Offensive. Keine großen Winter-Neugründungen geplant.

Die sportliche Lage beim FC Bayern München ist angesichts massiver Ausfälle in der Offensive prekär. Direkt vor dem anstehenden Champions-League-Auswärtsspiel bei Lille OSC hat der Verein die personelle Situation kritisch bewertet. Sportdirektor Christoph Freund sprach im Interview mit DAZN über die gravierenden Verletzungen und die daraus resultierenden Herausforderungen für das Team.

Komplette Offensive fällt weg

Die Liste der nicht verfügbaren Schlüsselspieler ist lang und betrifft vorrangig die offensive Linie. Neben dem britischen Angreifer Harry Kane, der mit dreißig Jahren operativ vom Platz genommen wurde, fehlen mehrere weitere Gesichter. Harry Kane litt unter einem Syndesmoseriss im linken Sprunggelenk und unterliegt einer Operation.

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Auch der junge Star Michael Olise muss pausieren. Der vierundzwanzigjährige Spieler erlitt eine Prellung des Vorderfußes. Zu den weiteren Ausfällen gehören Serge Gnabry, der eine Muskelverletzung im Oberschenkel davontrug, sowie Alphonso Davies, bei dem ein Muskelfaserriss im Oberschenkel diagnostiziert wurde.

Die Defensive und das Mittelfeld sind ebenfalls geschwächt. Ismael Saibari musste sich aufgrund eines Syndesmoserisses im rechten Sprunggelenk einer Operation unterziehen. Der vierzigjährige Torwart Manuel Neuer fehlt ebenfalls, da er sich einen Sehnenteilriss im rechten Fuß zugezogen hat. Christoph Freund bilanziert die Lage nüchtern.

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Christoph Freund bezeichnete die aktuelle Personalsituation als bitter und betonte, dass viele Ausfälle offensive Positionen betreffen. Er erklärte gegenüber der Medienlandschaft, dass man nicht um die harte Realität herumreden könne, da die Ausfälle sich häufen und die Struktur des Teams gefährden. Es gibt wenig Spielraum für Alternativen.

Keine großen Winter-Transfer-Pläne

Trotz dieser enormen Schwierigkeiten kündigt der FC Bayern München keine großen Veränderungen im Winter-Transferfenster an. Christoph Freund erklärte, dass die Hoffnung auf eine baldige Genesung der Spieler im Vordergrund steht. Viele Athleten würden hoffentlich gesund zurückkehren, wobei die Geschwindigkeiten variieren könnten.

Christoph Freund offenbarte, dass es nicht der Plan des Vereins sei, in der aktuellen Transferperiode großflächig neue Spieler zu verpflichten. Der Fokus liegt auf der Heilung der vorhandenen Profis. Der Sportdirektor vertraut darauf, dass sich die Verletzungssituation in den nächsten Wochen entspannt und sich das Bild im Kader wieder normalisiert.

Der Verein hofft auf eine stabilere Personaldecke in naher Zukunft. Christoph Freund erwartet, dass die Spieler in den kommenden Wochen in unterschiedlichem Maße wieder zur Verfügung stehen werden. Die Strategie des Managements zielt auf Geduld und die Nutzung des bestehenden Kaders ab, anstatt in Panik zu agieren.

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Rückkehrtimeline und ungewohnte Rollen

Die Rückkehrtermine der verletzten Akteure sind unterschiedlich verteilt. Michael Olise könnte möglicherweise schon am kommenden Samstag beim Spiel gegen den HSV wieder teilnehmen. Alphonso Davies wird für den Zeitraum von Anfang bis Mitte Dezember mit seiner Rückkehr gerechnet. Diese Zeitrahmen geben dem Verein etwas Luft.

Längere Pausen sind für andere Stars vorgesehen. Serge Gnabry dürfte erst nach Weihnachten wieder einsatzfähig sein. Manuel Neuer peilt seine Rückkehr anfangs Januar an, was ihn für das Saisonende bereithalten soll. Ismael Saibari und Harry Kane sind längerfristig ausgeschlossen. Bei beiden Spielern sind drei bis vier Monate Pause erwartet worden.

Bis zur Rückkehr der Stars muss der FC Bayern mit eingeschränkter Truppe auskommen. Im Spiel in Lille muss der achtzehnjährige Lennart Karl in der Spitze auflaufen. Dahinter agieren Spieler wie der neunundzwanzigjährige Konrad Laimer, der einundzwanzigjährige Tom Bischof und der dreiundzwanzigjährige Nathaniel Brown.

Christoph Freund betonte, dass die aktuell verfügbaren Profis sehr gute Spieler seien, auch wenn sie nicht auf ihren Stammpositionen agieren. Lennart Karl, Konrad Laimer, Tom Bischof und Nathaniel Brown sind keine klassischen Offensivspezialisten. Trotzdem hat das Team in dieser schwierigen Phase bereits Punkte sammeln können. Die mentale Stärke der Mannschaft wird nun auf die Probe gestellt.