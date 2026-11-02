Bayern München: Verletzungsschock für Gnabry, Saibari, Musiala und Díaz

Serge Gnabry fällt bis Weihnachten aus, Saibari operiert, Musiala und Díaz haben Ausfallzeiten. Ein Überblick über die Verletztenliste des FC Bayern München vor der Champions League.

Die Verletzungsmeldungen des FC Bayern München verunsichern die Anhänger und das Sportmanagement zunehmend. Max Eberl, der Sportvorstand des deutschen Rekordmeisters, gab am Montagnachmittag vor dem Abflug der Mannschaft aus München nach Madrid neue Details zu den Gesundheitsproblemen im Kader bekannt. Vier offensive Stars stehen derzeit auf der Bank oder in der Reha.

Serge Gnabry wird laut den aktuellen Einschätzungen in diesem Kalenderjahr kein einziges Spiel mehr bestreiten. Der deutsche Nationalspieler zog sich eine Muskelverletzung im linken hinteren Oberschenkel zu. Nach ersten Prognosen von vier bis sechs Wochen Ausfallzeit hat sich der Heilungsprozess verzögert. Gnabry wird voraussichtlich bis Weihnachten nicht einsatzfähig sein.

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Schicksalsschlag für Gnabry und Saibari

Dieser Rückschlag ist für den 29-jährigen Angreifer besonders bitter, da er bereits in der Sommervorbereitung die Weltmeisterschaft verpasst hatte. Damals zwang ihn ein Adduktoren-Ausriss im rechten Oberschenkel zu fünf Monaten Rehabilitation. Die aktuelle Verletzung bedeutet für Gnabry nun einen weiteren langen Ausfall von mehr als anderthalb Monaten. Er verpasst damit zehn Pflichtspiele, bis das Team zum Auftakt im neuen Jahr am Wochenende vom 8. bis 10. Januar gegen Borussia Mönchengladbach antritt.

Ähnlich schwierig stellt sich die Lage für den Neuzugang Ismael Saibari dar. Der 25-jährige Marokkaner hatte sich im Spiel gegen Borussia Dortmund einen Syndesmoseriss im rechten Sprunggelenk zugezogen. Die Operation verlief am Sonntag erfolgreich, und Saibari war bereits am darauffolgenden Tag beim Mittagessen anwesend, was Eberl überraschte. Trotz dieser schnellen Rückkehr in das Vereinsleben muss Saibari mit einer längeren Pause rechnen.

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Details zu den Ausfallzeiten der Offensivkräfte

Max Eberl bestätigte, dass für Ismael Saibari mit drei bis vier Monaten Ausfallzeit zu rechnen ist. Der 50-Millionen-Euro-Transfer aus Eindhoven muss also ebenfalls einen großen Teil der Hinrunde pausieren. Diese Diagnose korrigiert frühere Spekulationen, die von kürzeren Pausen ausgegangen waren. Eberl erzählte eine Anekdote zur Kommunikation im Krankenhaus, in der Saibari selbst schätzte, dass es zweieinhalb Wochen dauern würden, was sich als zu optimistisch herausstellte.

Für Jamal Musiala und Luis Díaz gibt es hingegen Hoffnung auf eine Rückkehr in der laufenden Saison. Jamal Musiala zog sich vor fünfeinhalb Wochen beim Warmmachen zum DFB-Spiel gegen die Niederlande einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zu. Luis Díaz litt unter einem Bündelriss im linken Oberschenkel, den er zwei Wochen zuvor beim 2:2-Unentschieden gegen Arsenal erlitten hatte. Beide absolvierten am Montag vormittag ein individuelles Training hinter dem Sichtschutz, anstatt mit der Gesamtgruppe zu üben.

Zeitplan für die Rückkehr der Stars

Der Sportvorstand skizzierte konkrete Szenarien für die Rückkehr der beiden anderen Verletzten. Luis Díaz wird voraussichtlich nach der Länderspielpause, die vom 9. bis 17. November dauert, wieder in das Mannschaftstraining einsteigen. Für Jamal Musiala wird die Länderspielpause genutzt, um ihn fit und einsatzbereit für das Training zu bekommen. Es ist zu hoffen, dass beide Spieler ab Januar wieder komplett zur Verfügung stehen.

Angesichts der doppelten Ausfälle von Serge Gnabry und Ismael Saibari sowie der Verletzungen der anderen beiden Stars wurde Spekulationen über Winter-Transfers laut. Bereits nach dem Spiel gegen Borussia Dortmund hatten Vorstands-Boss Jan-Christian Dreesen und Max Eberl betont, dass keine Einkäufe im Januar geplant sind.

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Keine hektischen Aktivitäten im Transferfenster

Max Eberl bekräftigte am Montagnachmittag, dass der Verein sich nicht in Panik versetzen lassen wird. Er erklärte, man sei mit dem aktuellen Kader extrem glücklich und glücklich. Da Gnabry bis zur Winterpause ausfällt und Saibari länger pausieren muss, konzentriert man sich auf die Genesung der vorhandenen Talente. Eberl betonte, dass man den Markt zwar beobachtet, aber derzeit keine hektischen Überlegungen anstellt. Die Strategie bleibt abwartend, bis die Genesung der vier Offensivstars weiter fortschreitet.