Bayern München erleidet mit 0:1 die erste Saisonniederlage bei 1. FC Köln. Harry Kane fällt verletzt aus, Joshua Kimmich leitet die Führung ein, Jamal Musiala kehrt zurück.

FC Bayern München hat das Auswärtsspiel gegen 1. FC Köln mit 0:1 verloren und damit die erste Niederlage der aktuellen Bundesligasaison hinnehmen müssen. Das Spiel vor der Länderspielpause verlief für den Rekordmeister nicht wie geplant, da die Münchner insbesondere in der Defensive Unsicherheiten zeigten und die eigene Chancenauswertung defizitär blieb. Trotz der Rückkehr von Stammspieler Jamal Musiala reichte es am Ende nicht für einen Punktgewinn im Rhein-Stadion.

Entscheidender Fehler von Joshua Kimmich leitet Spiel ein

Die Gastgeber aus Köln führten frühzeitig, nachdem Joshua Kimmich mit einem taktischen Fehler die Führung der Gäste ermöglichte. Der Kapitän von Bayern München war nicht schnell genug bei der Verfolgung des schnellen Kölner Stürmers, was zu einem 0:1 in der 12. Minute führte. Kimmich selbst war mit einem Fernschuss aus 18 Metern in der 22. Minute ebenfalls gefordert, traf jedoch daneben. Insgesamt wirkte er im Vergleich zu seiner aktuellen Glanzform im Nationalteam deutlich abgeschlagen und musste in der Kabine weichen.

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Harry Kane fällt früh verletzt aus und stört Offensive

Eine der dramatischsten Entwicklungen für die Münchner war die vorzeitige Verletzung von Harry Kane. Der englische Stürmer, der weiterhin auf seinen ersten Ligatreffer für Bayern wartet, musste nach nur 20 Minuten das Feld verlassen. Die Ursache waren wiederholte harte Attacken durch die Kölner Verteidigung, die zu einem Sprunggelenkproblem führten. Kane stand kurz vor der Führung, als sein Kopfball die Pfiste berührte, jedoch im Abseits stand. Er wurde durch Diant Bischof ersetzt, der jedoch nicht als klassischer Stürmer, sondern zentral im Mittelfeld auflief und dort eine Torvorlage zum zwischenzeitlichen 1:1 beisteuerte.

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Defensive Schwächen und taktische Umstellungen der Münchner

Neben der Verletzung von Kane zeigten auch andere Defensivakteure Schwächen. Dayot Upamecano war im defensiven Bereich gefordert, um bei Gegenstößen der Gäste aufzuräumen, kam aber schlecht aus der Halbzeitpause und wurde nach 70 Minuten ausgewechselt. Konrad Laimer suchte zunächst nicht die richtige Intensität und wurde nach 69 Minuten durch Bischof ersetzt, der dann auf Rechtsaußen spielte. Nach dem Seitenwechsel brachte Manuel Neuer den Ball zu Musiala, der seine erste Chance zur Ausgleichsleitung nutzte. Bischof bereitete eine Top-Möglichkeit für Karl vor, doch dieser verpasste seine Chance zum 2:1 in der 54. Minute knapp.

Jamal Musiala kehrt zurück und feiert sein Bundesliga-Debüt

Erfreulich für die Münchner war die Rückkehr von Jamal Musiala nach fast zwei Monaten Pause wegen einer Muskelverletzung. Der offensive Mittelfeldspieler kam ins Spiel, scheiterte aber mit seinem Abschluss aus kurzer Distanz in der 80. Minute haarscharf am Tor. In der Schlussphase kam auch der 19-jährige Franzose aus der Zweitvertretung zu seinem ersten Bundesliga-Einsatz für Bayern München, nachdem er Pavlovic ersetzt hatte. Trotz der guten Leistungen in den Schlussminuten blieb der Sieg aus, und München musste mit einem bitteren Auswärtsdebüt nach Hause fahren.