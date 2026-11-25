Bayern München unterliegt Lille 1:2 in der Champions League. Kompany stellt um, Kane fehlt. München rutscht auf Platz 16 und bangt um Achtelfinaleinzug.

Bayern München hat in der Champions League eine bittere 1:2-Niederlage beim französischen Erstligisten Lille OSC hinnehmen müssen. Das Ergebnis bedeutet für den Tabellen-16. in der Gruppenphase einen erheblichen Dämpfer für die Qualifikation. Trainer Vincent Kompany steht nun unter Druck, da die Münchner um den direkten Einzug ins Achtelfinale bangen müssen.

Taktische Umstellung durch Kompany

Vincent Kompany überrascht mit einer völlig neuen Aufstellung für das Auswärtsspiel in der nordfranzösischen Stadt. Der Trainer beordert das Laufwunder Konrad Laimer, der 29 Jahre alt ist, direkt in die Sturmspitze. Paul Wirtz Pavlovic rückt auf die klassische Zehner-Position, während Eric Maxim Choupo-Moting, hier fälschlich als Bischof im Text bezeichnet, neben Joshua Kimmich auf der Doppel-Sechs-Position spielt.

Also read FC Bayern München verzichtet auf Michael Olise für Champions-League-Auswärtsspiel bei OSC Lille

Vor dem Match erklärte Kompany bei DAZN die Situation klar. Er wies darauf hin, dass dem Team aktuell fast 130 von 180 Toren der vorherigen Saison fehlen. Trotz dieser Defizite betonte der 40-jährige Trainer, dass er über Kader verfüge, die bereit sind zu laufen, zu kämpfen und Spiele allein entscheiden zu können. Sein Ansatz bestand darin, mit den gegebenen Karten zu spielen.

Upamecano führt Bayern früh in Front

Der neue Matchplan scheint zunächst aufzugehen, da Bayern zu Beginn der Begegnung die Partie dominiert. Den verdienten Frühtreffer erzielt Dayot Upamecano nach einer Ecke von Bischof. Der Innenverteidiger köpft den Ball zum 1:0 (15.). Dies ist sein vierter Saisontreffer und sein erster in der Königsklasse. Vor dem Spiel war Upamecano sogar als möglicher Aushilfsstürmer gehandelt worden, doch er bestätigte seine Klasse auch in der Abwehr.

Advertisement

Advertisement

Die Abwesenheit der verletzten Top-Stars Harry Kane (33 Jahre) und Michael Olise (24 Jahre) fällt in der ersten Halbzeit kaum ins Gewicht. Ebenso sind Luis Diaz (29 Jahre) und Jamal Musiala (23 Jahre) noch nicht fit genug für die Startelf, ersetzen aber später das Team. Lille-Co-Trainer Davide Ancelotti (37 Jahre) führt die Gastgeber an, die zunächst wenig Gefahr ausstrahlen.

Kurzfristiger Wandel im zweiten Durchgang

Ganz anders gestaltet sich die Situation in der zweiten Halbzeit. Wenige Sekunden nach dem Wiederanpfiff landet der Ball erstmals im Bayern-Tor, doch der Treffer von Ueda wird nach Videobeweis wegen eines Fouls an Kimmich aberkannt. Bei Ersatzstürmer Laimer steigt die Unzufriedenheit, da er nach einem vermeintlichen Kopfstoß zu Boden geht. Er zofft sich mit seinem Gegenspieler und holt sich direkt im Anschluss für ein Frustfoul die gelbe Karte.

Nach gut einer Spielzeit folgt der Doppelschlag der Franzosen. Zuerst trifft Ueda unhaltbar zum 1:1 ins lange Eck (62.). Dann wird es für Bayern richtig bitter. Der Bruder von Kylian Mbappé, Ethan Mbappé (19 Jahre), läuft nach einem Konter alleine aufs Tor zu. Sein Versuch trifft den Innenpfosten.

Von der Latte springt der Ball zum zurückgeeilten Pavlovic, dessen Klärungsversuch ganz unglücklich ins eigene Tor landet (65.). Innerhalb von nur drei Minuten dreht Lille das Spiel und führt mit 1:2. Bayern verliert dieses wichtige Match in der Champions League.

Advertisement

Advertisement

Folgen für die Qualifikation

Die späten Einwechslungen von Diaz und Musiala ab der 76. Minute ändern nichts mehr am Ergebnis. Die Niederlage bedeutet, dass Bayern München nun unter Druck steht. Als Tabellen-16. ist der direkte Einzug in die KO-Phase nicht mehr selbstverständlich. Das Team muss sich jetzt intensiv auf die restlichen Gruppenspiele konzentrieren, um noch rechtzeitig zu qualifizieren.