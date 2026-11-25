FC Bayern München verliert mit 1:2 gegen Lille OSC. Upamecano-Fehler und Pfostenschuss durchbrechen Hoffnung auf Wende im Europapokal.

Der FC Bayern München hat sein Champions-League-Auswärtsspiel beim Lille OSC mit einem 1:2 verloren. Das Ergebnis stellt eine herbe Enttäuschung für den Rekordmeister dar, der zuvor mit großem Vertrauen in den Spielbetrieb gegangen war. Der Verlust der Punkte im dritten Gruppenspiel schränkt die Optionen für das Restprogramm erheblich ein.

Sportliche Aufgaben und Fokus

Sein Beraterteam hatte sich am Dienstag nach dem jüngsten Wirbel mit den Bossen ausgesprochen, damit ist der Blick des Rekordmeisters auf die sportlichen Aufgaben frei. Diese Klarheit im Hintergrund sollte eigentlich helfen, den Druck auf dem Platz abzubauen. Stattdessen zeigten die Münchner Unsicherheiten, die sich direkt in den Toren widerspiegelten.

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Kompany warnt vor Gefahren

Immerhin: In der Königsklasse ist das Restprogramm mit Slavia Prag, Englands Krisenklubnahm seine Notelf ungeachtet all der Ausfälle vor allem in der Offensive in die Pflicht. "Der Glaube", sagte er, "muss riesig sein." Doch die Statik des Bayern-Spiels veränderte sich in Abwesenheit von Weltfußballer"Jeder Champions-League-Gegner", hatte Kompany jedoch gewarnt, "ist gefährlich." Das galt auch für Lille, das in vier Spielen erst einen Punkt geholt hatte.

Lille dominert und führt

TorwartDie Gäste verstanden es gut, den Dritten der Ligue 1 ins Laufen zu bringen. Doch der Olympique Sporting Club stemmte sich gegen die Niederlage. Ethan Mbappé, jüngerer Bruder des WM-Rekordtorschützen Kylian, zielte nicht genau genug (41.). Die Defensive stand gut, bis sich im zweiten Durchgang Fehler einschlichen. Der Vorsprung wurde erst durch eigene Unachtsamkeit zunichte gemacht.

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Upamecano Fehler bestimmen Spiel

Die zweite Hälfte begann aus Münchner Sicht mit einem Schreckmoment: Upamecano legte den Ball per missglückter Kopfballrückgabe für Ueda auf, das vermeintliche 1:1 (47.) zählte aber nicht, weil der Japaner zuvor Es war längst nicht die einzige Nachlässigkeit des Rekordmeisters. Der nächste Upamecano-Fehler ermöglichte Ngal'Ayel Mukau (54.) eine weitere Gelegenheit. Das Bayern-Pressing war jetzt zu wild, die Staffelung stimmte nicht.

Endstand und Auswirkungen

Der Ausgleich war folgerichtig, das 1:2 fiel nach einer Münchner Ecke: Lille konterte über Mbappé, der den Pfosten traf. Pavlovic beförderte den Ball bei seinem Klärungsversuch ins eigene Tor. Ein Dreierwechsel mit Musiala, Díaz und Champions-League-Debütant Tim Binder sollte noch einmal die Wende bringen. In der Schlussphase kam auch Regionalliga-Stürmer Noah Codjo-Evora noch zu seinem ersten Einsatz in der Königsklasse, doch Lille war dem nächsten Treffer durch Soriba Diaoune (86.) näher.