Konrad Laimer fällt bei Bayern München länger aus. Manuel Neuer ist ebenfalls verletzt. Das Team muss nun auf seinen Flexiblen gegen Hertha BSC verzichten.

Ein schwerer Schlag für den Rekordmeister aus München: Konrad Lailer muss pausieren. Der österreichische Nationalspieler fiel im Spiel gegen den Hamburger SV aus. Trainer Vincent Kompany verliert damit eine wichtige Variable.

Verletzungsausfall im Kampf gegen den HSV

Der Ausfall ereignete sich in der 52. Minute des Spiels beim Hamburger SV. Konrad Laimer erlitt einen schmerzhaften Schlag oberhalb des linken Fußes. Aufgrund der Verletzung musste er vom Platz. Er wurde durch den 18 -jährigen Lennart Karl ersetzt. Laimer humpelte wortlos aus dem Stadion. Dies deutet auf eine ernsthafte Blessur hin.

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Der Ausfall trifft den FC Bayern zur denkbar ungünstigsten Zeit. Das Team steht vor einem wichtigen Pokal-Kracher. Dieser findet am Dienstag statt. Der Kick gegen Hertha BSC beginnt um 20.45 Uhr . Das Spiel wird von RTL und Sky übertragen. Laimer war ein fester Bestandteil der Mannschaft.

Flexibilität von Konrad Laimer ist weg

Lailer war zuletzt die Universallösung bei Bayern. Der Verein litt unter großer Personalnot. Laimer spielte oft auf der Rechtsverteidiger-Position. Er half auch auf den offensiven Flügeln aus. Im Spiel gegen Lille agierte er sogar als Mittelstürmer. Seine Flexibilität war für Trainer Kompany essenziell. Genau diese Flexibilität droht jetzt zu fehlen.

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Die Personalnot bei den Münchnern ist groß. Neben dem Ausfall von Laimer fehlen weitere Stars. Kapitän Manuel Neuer ist ebenfalls nicht dabei. Neuer litt an einem Sehnenanriss im Fuß. Insgesamt fehlen bereits sechs Offensiv-Stars dem Team. Die Situation wird für Kompany schwierig.

Perspektiven für das Duell mit Hertha BSC

Trotz der negativen Nachrichten gibt es einen Lichtblick. Lennart Karl zeigt sich topfit. Trainer Kompany gab Entwarnung zu seinem Zustand. Er erklärte, dass Karl nicht angeschlagen war. Der Wechsel war strategisch gewollt. Karl sollte keine 90 Minuten spielen.

Das Team muss nun neu sortieren. Der Pokal-Kracher steht bevor. Die Situation ist angespannt. Der Rekordmeister muss mit den verbliebenen Kräften aufwarten. Jeder Spieler wird gefragt sein. Die Flexibilität des Teams wird auf die Probe gestellt. Der Ausgang des Spiels bleibt offen.