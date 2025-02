Bayern München verpasst Pokalfinale sensationell

Der Basketball-Bundesliga Pokal endet mit einer Sensation. Der Topfavorit Bayern München scheitert im Halbfinale beim Top Four in Weißenfels sensationell mit 93:95 gegen den Gastgeber Syntainics MBC.

Der Basketball -Bundesliga Pokal endet mit einer Sensation. Der große Favorit Bayern München verpasst das Finale und scheitert im Halbfinale beim Top Four in Weißenfels sensationell mit 93:95 gegen den Gastgeber Syntainics MBC. Die Entscheidung fällt kurz vor Schluss, als Martin Breunig für den MBC die entscheidenden Punkte erzielt und die Partie in einem tosenden Finale für den Gastgeber entscheidet.

Die 3000 Zuschauer fassende Stadthalle in Weißenfels verwandelt sich in ein Tollhaus, als der Außenseiter den Topfavoriten aus dem Wettbewerb wirft. Das Finale bestreiten nun die Skyliners Frankfurt und die Bamberg Baskets (19.00 Uhr/Dyn), das Spiel findet am Sonntag (16.00 Uhr/Dyn) statt.Der Topfavorit Bayern München, der in der Bundesliga eigentlich einen guten Start hatte und sich im ersten Viertel schnell auf sieben Punkte (15:8) absetzte, leistete sich aber einige Nachlässigkeiten. Dadurch konnten die Gastgeber ausgleichen und die Partie bis zur Pause sogar drehen (48:43). Nach dem Seitenwechsel drehte Bayern-Star Carsen Edwards zunächst auf. Nach nur zwei Punkten in den ersten 20 Minuten traf der Point Guard aus den USA nun besser und brachte die Bayern wieder in Führung. Der MBC ließ sich aber nicht abschütteln, die Partie wog hin und her. Alles sah schon nach einer Verlängerung aus, als Breunig den entscheidenden Rebound sicherte und den Ball zum Sieg in den Korb legte. Der letzte Wurf von Bayern-Center Johannes Voigtmann verfehlte den Korb - die große Überraschung war perfekt.Bayern-Coach Herbert muss seinen Geburtstag am Sonntag nun ohne Finalteilnahme feiern. Für die Bayern, die in der Saison das Ziel des Pokalsieges verfehlt haben, stehen nun noch zwei weitere Ziele: die deutsche Meisterschaft und das Erreichen der Playoffs in der Euroleague. Der Titelverteidiger der BBL, der Bayern Munich, hatte vor der Pokal-Endrunde einige Ausfälle zu verkraften, darunter die Verletzung von Niels Giffey. Doch trotz der widrigen Umstände war der Favoritenstatus der Bayern klar. Doch der MBC, die Frankfurter und die Bamberger haben gezeigt, dass in der BBL jede Mannschaft an jedem Tag besiegen kann.





