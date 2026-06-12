Bayern München: Vertragsverlängerungen, Abgänge und neue Transferziele im Überblick

Der aktuelle Transferbericht des FC Bayern München umfasst geplante Vertragsverlängerungen, mögliche Abgänge wie Hiroki Ito und den schwedischen U21‑Stürmer sowie die Vertragsverhandlungen mit dem kanadischen Offensivspieler, während intern eine kritische Auseinandersetzung um die Spielerbindung von Joshua Kimmich geschildert wird.

Alle aktuellen Transfer gerüchte und offiziellen Neuigkeiten rund um den FC Bayern München werden hier zusammengefasst. Laut Berichten der französischen Sport zeitung LEquipe soll der 24 Jahre alte Offensivspieler seinen Vertrag um zwei Jahre bis 2031 verlängern.

Im Zuge einer möglichen Verlängerung wird zudem ein deutliches Gehaltsplus erwartet, das ihn zu einem der Topverdiener des Rekordmeisters machen könnte. Die Verantwortlichen in München wollen den jungen Leistungsträger unbedingt halten, weil er in der vergangenen Saison in 52 Spielen insgesamt 22 Tore erzielte und 31 Vorlagen lieferte. Trotz einer langen Knieverletzung, die ihn zu Beginn der Saison fast ausschloss, gelang es ihm, sich wieder zu etablieren und wichtige Beiträge zu leisten.

Seine Teilnahme am ersten WM-Spiel Kanadas gegen Bosnien und Herzegowina wird jedoch noch von der Ärztelage überprüft. Der 25 Jahre alte Kanadier befindet sich zwar in der Blüte seiner Karriere, doch ein Rückkehrwunsch in die Heimatliga ist nach Ablauf seines Vertrags im Jahr 2030 eher unwahrscheinlich. Der MLS‑Vizepräsident Dan Courtemanche äußerte öffentlich seine Hoffnung auf eine Rückkehr des Spielers, betonte jedoch, dass die Bayern weiterhin an einer langfristigen Bindung interessiert seien.

Ein weiterer Transferfokus liegt auf dem jungen schwedischen U21‑Stürmer, der bislang nur zehn Einsätze für Fulham absolvierte und bisher weder ein Tor noch eine Vorlage in der Premier League verzeichnen konnte. Laut Sky soll London ein neues Angebot für den 18 Jahre alten Offensivspieler ausarbeiten, das jedoch unter der ursprünglich vereinbarten Kaufoption von zwölf Millionen Euro liegt. In der Kaderplanung für die kommende Saison wird zudem über die Zukunft des japanischen Innenverteidigers Hiroki Ito diskutiert.

SportBild berichtete, dass die bayerischen Verantwortlichen dem Spieler signalisiert haben, nicht mehr in den langfristigen Kaderplänen zu stehen, und ihm geraten haben, nach einem neuen Verein zu suchen. Die spanische Liga gilt als besonders attraktiv für den 22 Jahre alten Verteidiger, wobei ein möglicher Transferpreis bei rund zwanzig Millionen Euro liegen könnte. In der Vergangenheit war die Ausstiegsklausel von Ito mit vierundzwanzig Millionen Euro festgeschrieben, doch die jüngsten Verletzungen - zwei Mittelfußbrüche innerhalb kurzer Zeit - haben seine Marktwertung verringert.

Neben Ito stehen auch Gespräche mit dem Linksverteidiger der Eintracht Frankfurt im Raum. Nach Angaben von BILD verlangen die Frankfurter Sportverantwortlichen inklusive Boni fünfundsechzig Millionen Euro Ablöse, während Bayern bereit zu sein scheinen, etwas mehr als fünfzig Millionen Euro zu zahlen. Beide Parteien befinden sich auf Augenhöhe, sodass ein Abschluss noch vor Beginn der Weltmeisterschaft möglich erscheint.

Der 22 Jahre alte Frankfurter zeichnet sich durch eine solide Defensivarbeit und offensiven Schwung aus, sammelte in der letzten Saison über dreitausendvierhundert Spielminuten und war nach Kapitän Robin Koch einer der Dauereinsatzspieler. Gleichzeitig wirft ein ZDF‑Interview mit Kapitän Joshua Kimmich ein Licht auf die interne Situation im Klub. Kimmich schilderte, dass er sich zu einem früheren Zeitpunkt nicht ausreichend unterstützt und wertgeschätzt gefühlt habe, sodass er über einen Weggang nachgedacht habe.

Gespräche mit dem damaligen Sportdirektor Luis Campos und Trainer Luis Enrique führten zu einer kurzen Phase der Überlegungen, zu Paris Saint‑Germain zu wechseln. Letztlich blieb Kimmich jedoch beim FC Bayern, weil die Vereinsleitung seine Bedeutung für das Team betonte und er in der Saison wieder zu einer Schlüsselrolle aufstieg. Diese Entwicklungen zeigen, dass der FC Bayern nicht nur sportlich ambitioniert, sondern auch aktiv an der Optimierung des Kaders arbeitet, um sowohl aktuelle als auch zukünftige Herausforderungen zu meistern





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