Bayern München verzichtet im Winter auf Neuverpflichtungen trotz Geldes

Sportvorstand Max Eberl und Vorstand Jan-Christian Dreesen schließen Verstärkungen für den FC Bayern München in der Winterpause aus, obwohl die Kasse durch die Viessmann-Transaktion prall gefüllt ist.

Der FC Bayern München hat sich für die kommende Winterpause eine klare Linie gegönnt: Der Verein wird aktuell nicht aktiv auf dem Transfermarkt nach neuen Verstärkungen suchen. Dies bestätigten die Führungspersönlichkeiten des Vereins eindeutig, obwohl eine enorme finanzielle Reserve zur Verfügung steht. Die Entscheidung fällt trotz einer aktuell sehr langen Verletztenliste in der Offensive, die das Team vor wichtigen Aufgaben in der Bundesliga stellt.

Offensive trifft auf schwere Verletzungssituation

Für die Münchner fehlen aktuell gleich vier essenzielle Stars für die Offensive. Die Liste der Ausfallnamen ist lang und umfasst Jamal Musiala, Luis Diaz, Serge Gnabry und Ismael Saibari. Diese Situation besteht vor dem anstehenden Bundesliga-Kick in Mainz, was die Drucklast auf die verbliebenen Akteure erhöht. DAZN-Moderator Daniel Herzog hat Sportvorstand Max Eberl (53) im Anschluss an das Spiel direkt auf diese angespannte Lage und die möglichen Konsequenzen für das kommende Transferfenster im Winter angesprochen.

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Wiederkunft der verletzte Schlüsselspieler verzögert sich

Max Eberl betonte jedoch, dass die Rücksichtnahme auf die Genesung der aktuellen Spieler Vorrang habe. "Das werden wir uns ganz in Ruhe anschauen", sagte der Sportvorstand im Streamingdienst. Er verwies darauf, dass nach der Länderspielpause zunächst Jamal zurückkehre und auch Luis Diaz zurückkommt. Beide Spieler machen deutliche Fortschritte in ihrer Rehabilitation und sind damit in Richtung eines Comebacks. Die Fortschritte sind messbar, wenn auch der genaue Zeitpunkt noch nicht fixiert ist.

Trainingserfolge deuten auf Besserung hin

Am Donnerstag hatte Musiala nach über fünfeinhalb Wochen erstmals wieder am Team-Training des Rekordmeisters teilgenommen, wie die BILD zuvor berichtete. Dies markiert einen wichtigen Meilenstein in seiner Genesung. Der Kolumbianer Luis Diaz arbeitet weiter individuell an seiner Verletzung, macht aber ebenfalls deutliche Fortschritte in Richtung Rückkehr ins Aufgebot. Diese Entwicklungen geben dem Verein die Möglichkeit, mit dem bestehenden Kader zu warten, anstatt sofort auf dem Markt einzugreifen.

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Finanzielle Kapazitäten sind aktuell ungenutzt

Die Frage, ob die Münchner im Winter trotz der Genesungschancen doch noch einen Neuzugang holen, scheint aus Sicht der Vereinsführung verneint zu werden. Die Kohle dafür wäre jedoch definitiv da. Durch den Verkauf der fünf Prozent der Anteile an der Profi-AG und den 250-Mio.-Deal mit der Familien-Holding "Viessmann Generations Group" von Max Viessmann (37) wird das Festgeldkonto in der nächsten Zeit so voll sein wie noch nie zuvor. Diese finanzielle Stärke hätte theoretisch einen starken Transfer ermöglicht, wurde jedoch strategisch anders verwendet.

Keine Verstärkungen trotz Kaderdruck im Winter

Trotz der hohen Liquidität ist die Tendenz nach Informationen der BILD klar: Bayern wird im Januar nicht aktiv auf dem Transfermarkt sein. Vorstand-Chef Jan-Christian Dreesen (59) sagte am Samstagabend auf die direkte Frage, ob sie im Winter neue Spieler kaufen werden, eindeutig: "Nein, ich glaube nicht." Eberl fügte hinzu, dass der Kader bereits bei Atletico Madrid ohne vier Spieler eine starke Leistung gebracht habe. Man werde abwarten, ob man das Stemmen kann, wenn man alle drei Tage spielt, oder ob man im Winter gar nichts macht.

Leihe von Arijon Ibrahimovic bleibt bestehen

Im Sommer hatten die Bayern-Bosse entschieden, kein Geld für einen teuren Backup-Spieler für Diaz zu investieren. Gleichzeitig gaben Sportvorstand Max Eberl (53) und Sportdirektor Christoph Freund (49) den potenziellen Ersatz-Kandidaten Arijon Ibrahimovic (20) aufgrund schwankender Leistungen in der Vorbereitung per Leihe an den FC Augsburg ab. Diese Maßnahmen unterstreichen die bisherige Strategie, mit dem vorhandenen Personal auszukommen, statt teure Neuerwerbungen zu tätigen, auch wenn die finanzielle Lage es zuließe.