Bayern München vor Champions League: Verletzungssorgen und Trainerausfall

Bayern München reist mit Verletzungssorgen zur Champions League: Kompany fehlt, Gnabry und Saibari fallen aus, Olise ist fraglich. Anpfiff um 21 Uhr.

Der FC Bayern München muss am Dienstag in der Champions League im Estadio Metropolitano antreten. Der Anpfiff ist um 21 Uhr. Die Münchner gehen die schwere Aufgabe unter erschwerten Bedingungen an, nachdem sie im Bundesliga-Klassiker gegen Borussia Dortmund nur 2:2 gespielt hatten.

Der Ausfall von Cheftrainer Vincent Kompany verschärft die Lage zusätzlich. Kompany muss wegen einer Hirnhautreizung weiter pausieren. Die Verantwortung an der Seitenlinie übernimmt deshalb Co-Trainer Aaron Danks, der das Kommando auch in dieser Partie führen wird.

Also read Bayern München: Offensiv-Lazarett vor Champions League Spiel

Verletzungen von Saibari, Gnabry und Olise

Besonders schwer wiegen die Verletzungen mehrerer Leistungsträger nach dem Spiel gegen Dortmund. Ismael Saibari musste sich nach einem Syndesmoseriss einem Eingriff unterziehen. Er dürfte erst im kommenden Jahr auf den Platz zurückkehren.

Auch Serge Gnabry steht vorerst nicht zur Verfügung. Der Offensivspieler erlitt eine weitere Verletzung im hinteren Oberschenkel. Damit fällt ein weiterer wichtiger Angreifer für die kommenden Aufgaben aus.

Advertisement

Offen ist noch, ob Michael Olise rechtzeitig fit wird. Er hatte die Partie gegen Dortmund ebenfalls angeschlagen beendet. Ob er gegen den Gegner im Estadio Metropolitano zur Verfügung steht, ist derzeit nicht abschließend geklärt.

Einordnung durch Sportvorstand Max Eberl

Die personellen Rückschläge beschäftigen auch Sportvorstand Max Eberl. Gegenüber der ARD bezeichnete er das Ergebnis gegen Dortmund als teures Unentschieden. Eberl bestätigte zudem, dass Gnabry und Saibari länger fehlen werden.

Bei Olise sei die Lage dagegen noch nicht abschließend geklärt, erklärte der Sportvorstand. Die medizinischen Untersuchungen und die Einschätzung der Verantwortlichen entscheiden damit darüber, ob der Offensivspieler kurzfristig einsatzbereit ist.

Danks setzt auf Kadertiefe in der Champions League

Danks richtete den Blick unterdessen nach vorne. Auf der Pressekonferenz betonte er, dass nun die Kadertiefe zählt und andere Spieler sich zeigen müssen. Er machte deutlich, dass sich die Mannschaft der Herausforderung stellen werde.

Advertisement

Danks kündigte an, dass die Mannschaft am Dienstag bereit sein werde. Mit dem Ausfall mehrerer Stammkräfte ist die Champions-League-Partie für die Bayern eine wichtige Bewährungsprobe für den breiten Kader und die Reaktion auf die Rückschläge der vergangenen Tage.