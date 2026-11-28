Roberto Kompany hat gegen den HSV massive Ausfälle in der Startelf. Musiala, Kane, Neuer und weitere Stars fehlen. Die taktischen Optionen für die Bayern schwinden zusehends.

Roberto Kompany steht vor einer nahezu unlösbaren personellen Herausforderung, bevor seine Mannschaft am kommenden Sonntag im Volksparkstadion auf den Hamburger SV trifft. Die Verletzungsmeldungen der Münchner brechen alle Rekorde, da gleich sechs Offensiv-Stars der Saison ausfallen. Besonders bitter ist die Nachricht, dass Jamal Musiala mit einem Faserriss im rechten Oberschenkel erneut bis mindestens zum Jahresende der Spielgemeinschaft nicht zur Verfügung steht. Dies trifft den katalanischen Kreativkopf doppelt hart, da seine Rückkehr zuvor bereits lange verzögert wurde.

Katastrophale Verletzungslage im Angriff

Neben Musiala müssen die Fans auch auf Michael Olise verzichten, der an einer Vorfußprellung leidet und nicht rechtzeitig fit wird. Zusätzlich fehlen Harry Kane und Ismael Saibari beide aufgrund eines Syndesmoserisses sowie Serge Gnabry mit einer Muskelverletzung im linken Oberschenkel. Auch Alphonso Davies ist mit einem Faserriss im linken Oberschenkel verletzt. Die Abwesenheit dieser sechs Schlüsselspieler zwingt den Trainer zu radikalen taktischen Umlagerungen im letzten Drittel.

Also read FC Bayern: Kompany verkündet Ausfall gegen den HSV

Neuer und Díaz bleibenbank

Die Defensive und das zentrale Mittelfeld sind ebenfalls stark dezimiert. Kapitän Manuel Neuer steht wegen eines Sehnenteilrisses im Fuß nicht zur Verfügung, was die Verteidigungslinie zusätzlich schwächt. Luis Díaz ist nach seiner durchgemachten Muskelverletzung noch kein Kandidat für die Startelf, was die Angriffsreihen weiter austrocknet. Die Personalnot in allen Linien zwingt das Trainerteam dazu, kreative Lösungen zu finden, um die Tabellenführung zu verteidigen.

Taktische Alternativen und Comeback

BILD-Reporter David Verhoff ordnet die Lage ein und deutet an, dass Kompany erneut auf eine Formation zurückgreifen könnte, die bereits bei der 1:2-Pleite in der Champions League in Lille gegen Lille OSC getestet wurde. Dort spielte Rechtsverteidiger Xaver Schlager als Kane-Ersatz in der Spitze, dahinter Florian Wirtz als Zehner und Bryan Zaragoza auf dem linken Flügel. Alternativ könnte der Trainer den 1,68 Meter großen Karl oder den Nachwuchsspieler Noah Codjo-Evora als Mittelstürmer einsetzen.

Advertisement

Advertisement

Als kleine Lichtblicke gilt die Rückkehr von Maycon Cardozo in den Spieltagskader. Der 18-jährige brasilianische Offensivspieler kehrt nach drei Monaten Verletzungspause, bedingt durch eine Schulterluxation Ende August, erstmals wieder zurück. Da er beide Flügel besetzen und zentral agieren kann, bietet er zusätzliche taktische Möglichkeiten für die Offensive der Bayern.

HSV sucht nach der nächsten Überraschung

Der Hamburger SV, aktuell Tabellenzwölfter mit zwölf Punkten, hofft auf die nächste Überraschung. Im Volksparkstadion zeigt sich der HSV bisher stark und gewann seine letzten drei Bundesliga-Heimspiele in Folge. Vorher ging es im Nordderby bei Werder Bremen mit 0:4 deutlich unglücklich aus. Die Geschichte der Duelle spricht jedoch für Bayern: Hamburg wartet seit 19 Bundesligaspielen auf einen Sieg gegen den Rekordmeister.

Die Bedeutung dieses Duells ist enorm, da Bayern mit 22 Punkten direkt hinter Spitzenreiter Borussia Dortmund (24 Punkte) steht. Ein Sieg ist notwendig, um im Fernduell mit dem BVB die Tabellenspitze nicht komplett aus der Hand zu geben. Nach dem 2:2-Unentschieden im Januar 2026 steht nun die Revanche an, bei der die Münchner trotz personeller Katastrophe drei Punkte mitnehmen müssen.