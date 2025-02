Bayern München vor schwieriger Champions-League-Aufgabe in Glasgow

Der FC Bayern München trifft am Mittwoch auf Celtic Glasgow im Playoff-Hinspiel der Champions League. Die Münchner erwarten eine stimmungsvolle Atmosphäre im historischen Celtic Park und eine aggressive Mannschaft von Celtic. Trainer Vincent Kompany warnt seine Spieler vor dem hohen Anspruch der Schotten und hofft auf Lerneffekte aus vergangenen Niederlagen.

Der FC Bayern München steht am Mittwoch vor einer anspruchsvollen Aufgabe in der Champions League . Das Playoff -Hinspiel im historischen Celtic Park gegen Celtic Glasgow verspricht eine stimmungsvolle Atmosphäre, die laut Manuel Neuer auch zu Nervosität führen kann. Dennoch sind sich der Bayern-Kapitän und sein Trainer Vincent Kompany einig, dass der FCB auf diese Herausforderung vorbereitet ist.

Celtic Glasgow wird als aggressive Mannschaft erwartet, die das Pressing des Bayern hochziehen wird. Die Münchner müssen daher Angriffsfußball spielen und das Pressing des Gegners durchbrechen. Kompany, der selbst bereits als 17-Jähriger im Celtic Park gespielt hat, warnt seine Spieler vor der starken Atmosphäre und dem hohen Anspruch der Schotten. „Sie sind eine Mannschaft, die es gewohnt ist, zu gewinnen“, so Kompany, der aus den schmerzhaften Niederlagen in der Champions League wie dem 0:3 gegen Feyenoord Rotterdam Lerneffekte für seine Mannschaft hofft.Auch FCB-Sportvorstand Max Eberl ist zuversichtlich, dass die Bayern aus dieser Herausforderung wachsen können. „Wir sind gewachsen als Mannschaft in den Spielen“, so Eberl. „Die nächste Entwicklungsstufe können wir am Mittwoch erreichen, wenn es uns gelingt, im Celtic Park die starken Schotten zu besiegen.“ Der Wiederaufbau von Serge Gnabry bietet dem Bayern einen weiteren Vorteil im Kampf um die knappe Ausgangslage für das Rückspiel in München am kommenden Dienstag. Die Bayern wollen sich im Celtic Park eine gute Ausgangslage für das Rückspiel am kommenden Dienstag in München verschaffen, wenn der Achtelfinal-Einzug perfekt gemacht werden soll.





sportschau / 🏆 4. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

FC Bayern München Champions League Celtic Glasgow Playoff Vincent Kompany Manuel Neuer Max Eberl Celtic Park Serge Gnabry

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bayern München gegen Celtic Glasgow: Can Bayern make it eight wins in a row?Bayern München faces Celtic Glasgow in the Champions League. The game kicks off at 9pm and will be broadcast live on TV. Celtic coach Brendan Rodgers is optimistic about his team's chances, while Bayern coach Vincent Kompany is confident after his team's recent victories. Joao Palhinha will miss the game for Bayern.

Weiterlesen »

Bayern München trifft auf Guardiola oder Celtic in Champions-League-PlayoffsVincent Kompany äußert sich vorsichtig zu dem Duell gegen seinen ehemaligen Trainer Pep Guardiola in der Champions-League-Playoffs. Die Bayern München müssen im Februar gegen Manchester City oder Celtic Glasgow antreten, um von einem Heimfinale am 31. Mai in der Allianz Arena zu träumen.

Weiterlesen »

Bayern München trifft im Achtelfinale der Champions League auf CelticBayern München wird im Achtelfinale der Champions League auf Celtic Glasgow treffen. Der englische Meister Manchester City trifft in der prominentesten Begegnung des Sechzehntelfinals auf Real Madrid. Beide deutschen Klubs dürfen in der Zwischenrunde zunächst auswärts antreten.

Weiterlesen »

Champions League: Fans von Celtic Glasgow droht Ausschluss vom Spiel beim FC Bayern MünchenDie besten Netzreaktionen zur Playoff-Auslosung.

Weiterlesen »

Bayern München trifft im Achtelfinale der Champions League auf Celtic GlasgowDer deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München hat im Achtelfinale der Champions League das Duell mit dem schottischen Meister Celtic Glasgow gezogen. Borussia Dortmund trifft auf Sporting Lissabon.

Weiterlesen »

Champions League: Bayern München gegen Celtic Glasgow wohl ohne GästefansDie Celtic-Fans könnten wegen wiederholter Pyrotechnik-Vergehen in der Königsklasse vom Auswärtsspiel in München ausgeschlossen werden.

Weiterlesen »