Bayern München vor Verpflichtung von Johannes Thiemann - Titelverteidiger plant bereits die Zukunft

Während der FC Bayern Basketball auf den Finalgegner wartet, arbeiten die Münchner hinter den Kulissen an der Kaderplanung für die nächste Saison. Nationalspieler Johannes Thiemann steht offenbar vor einem Wechsel an die Isar.

Die Vorfreude auf die Finalserie der Easycredit BBL ist beim FC Bayern Basketball groß, aber zunächst heißt es Warten. Nach dem souveränen Durchmarsch in der Halbfinal-Serie gegen die Telekom Baskets Bonn mit einem klaren 3:0 kann der Titelverteidiger Kraft tanken.

Während Alba Berlin und die BMA365 Bamberg Baskets erst am Dienstag im entscheidenden fünften Spiel klären, wer der Herausforderer der Münchner wird. Das erste Finale steigt am Freitag dann im SAP Garden (beide 20:30 Uhr, live auf Dyn). Doch in der Zwischenzeit sind die Bayern alles andere als untätig - hinter den Kulissen laufen die Planungen für die kommende Saison bereits auf Hochtouren.

Obwohl der neue Sportchef Thorsten Leibenath, der von Ratiopharm Ulm kommt, noch gar nicht offiziell im Amt ist, plant der Euroleague-Klub schon die nächste Spielzeit. Und dabei hat der Rekordmeister offenbar einen Welt- und Europameister an der Angel: Nach übereinstimmenden Informationen der Basketball-Insider Robert Heusel (Dyn Basketball) und Donatas Urbonas (Basketnews.com) stehen die Bayern vor der Verpflichtung von Nationalspieler Johannes Thiemann. Der 32-jährige Big Man wechselte vor zwei Jahren von Alba Berlin nach Japan zu den Gunma Crane Thunders.

Sein Vertrag dort ist nach einer von Verletzungspech geprägten Saison ausgelaufen. Thiemann, der 110 Länderspiele für Deutschland bestritten hat, ist zurück in seiner Wahlheimat Berlin. Zuletzt saß er im entscheidenden fünften Viertelfinale von Alba gegen Rasta Vechta (98:89) auf der Tribüne. Am vergangenen Wochenende feuerte er seine Frau beim Fitness-Wettkampf Hyrox auf dem Flughafen Tempelhof an.

Eine Rückkehr zu Alba galt aus finanziellen Gründen stets als unrealistisch - Thiemann verdiente in Japan angeblich rund eine Million Euro pro Saison. Vor seinem Wechsel nach Japan gab es mehrere Angebote von Euroleague-Klubs, der Vertrag in Japan enthielt sogar eine Ausstiegsklausel für die Rückkehr nach Europa. Nun haben die Bayern Thiemann laut Urbonas ein mehrjähriges Vertragsangebot vorgelegt.

Allerdings müssten die Münchner vorher ihren Kader ausmisten, denn auf Thiemanns Position sind mit den Nationalmannschaftskollegen Oscar da Silva, Johannes Voigtmann und Leon Kratzer sowie Wenyen Gabriel und Isiaha Mike aktuell fünf Spieler für die kommende Saison unter Vertrag. Bayern-Trainer Pablo Laso und Sportvorstand Marko Pesic müssen also Platz schaffen. Ein Abgang von Kratzer oder Gabriel gilt als wahrscheinlich.

Thiemann, der 2022 mit der deutschen Nationalmannschaft EM-Bronze gewann und 2023 Weltmeister wurde, würde die Bayern mit seiner Erfahrung und Intelligenz auf dem Feld verstärken. Die Fans in München hoffen, dass der Transfer noch vor dem Finale offiziell verkündet wird - doch derzeit konzentriert sich alles auf den sportlichen Höhepunkt. Die Vorbereitung auf das erste Finalspiel läuft bereits, die Mannschaft um Leader Nick Weiler-Babb und Center Freddie Gillespie ist heiß auf den nächsten Titel.

Sollte Thiemann tatsächlich kommen, wäre das ein weiterer Coup für den FC Bayern Basketball, der in den letzten Jahren kontinuierlich in die Spitze der Euroleague drängt. Die Konkurrenz schaut mit Argusaugen auf die Münchner Personalpolitik - und die Fans können sich auf eine spannende Zukunft freuen





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