Bayern München vs. Mainz: Ungeschlagene Auswärtsserie steht auf dem Spiel

Der FC Bayern München möchte seine historische Serie von 30 ungeschlagenen Auswärtsspielen in der Bundesliga am Samstag in Mainz gegen die 1. FSV Fortuna 1905 fortführen.

Am kommenden Samstag steht das Bundesliga -Spiel zwischen dem FC Bayern München und der 1. FSV Mainz 05 im Zeichen einer bemerkenswerten Erfolgsserie. Der FC Bayern München hat seine letzten 30 Auswärtsspiele in der Bundesliga nicht verloren, eine Leistung, die fast zwei Jahren entspricht und als drittlängste ihrer Art in der Geschichte der Liga gilt. Bayer Leverkusen führt mit 34 Spielen von 2023 bis 2025, gefolgt von den Bayern selbst mit 33 Spielen von April 2012 bis zum 25. März 2014. Die Münchner wollen nun versuchen, den Rekord von Leverkusen einzuholen und ihre eigene Serie zu erweitern.

Historische Rekordjagd und Auswärtsschwäche

Um den aktuellen Rekord von Bayer Leverkusen zu übertreffen, müssen die Bayern noch bis weit ins nächste Jahr hinein ungeschlagen bleiben. Ein spezifischer Meilenstein ist dabei das Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt am 16. Januar, das ohne Niederlage überstanden werden muss. Doch bevor es zu diesem Termin geht, steht am Samstag um 15.30 Uhr, live auf Sky, das Spiel in Mainz an. Dort nahm die aktuelle Serie ihren Ausgang, als die Bayern am 14. Dezember 2024 in der Mewa-Arena mit 1:2 verloren. Jae-sung Lee erzielte dabei ein Doppelpack für Mainz, während Leroy Sané in der 87. Minute nur noch zum späten Anschlusstreffer für den FC Bayern München fand.

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Historische Schwachstelle in der Mainzer Arena

Mainz gilt für die Münchner als ein besonderer Gegner, da die 1. FSV Fortuna 1905 seit dem ersten Bundesliga-Aufstieg 2004 nur gegen Borussia Mönchengladbach (11 Spiele) und Borussia Dortmund (9 Spiele) öfter besiegt wurde als gegen Bayern (8 Spiele). In den letzten sechs Bundesliga-Gastspielen in Mainz verlor der FC Bayern München viermal, was die Mainz als einen der wenigen wirklichen Angstgegner der Münchner etabliert hat. Seit 2021 verliert der FCB in Mainz auswärts doppelt so oft wie an jedem anderen anderen Ort.

Das aktuelle Formtief der Mainzer 05

Trotz der historischen Erfolge gegen die Bayern steckt die 1. FSV Mainz 05 in der aktuellen Saison in einem Tief. Das Team kassierte zuletzt drei Pflichtspielniederlagen in Folge und hat in dieser Saison noch keinen einzigen Heimsieg erzielt. Diese Tatsache macht es schwierig, von einer erneuten Sensation zu sprechen, da die Ausgangslage für die Rheinhessen nicht besonders günstig ist.

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Auswirkungen auf die Titelkämpfe und Saisonziele

Ein weiterer Sieg für den FC Bayern München würde nicht nur die Serie auf 31 Spiele ausweiten, sondern auch die psychologische Dominanz im Abstiegskampf stärken. Die 1. FSV Mainz 05 muss sich nun mit der Frage auseinandersetzen, wie sie das Vertrauen zurückgewinnen kann, das sie in den letzten Heimspielen verloren haben. Für den FC Bayern München bleibt die Serie ein wichtiges Element in der Saisonstrategie, da sie zeigen will, dass sie auf allen Flächen der Bundesliga konkurrenzfähig sind. Die Fans in Mainz hoffen darauf, dass die Schwäche des Gegners genutzt werden kann, um die eigene Heimstärke doch noch zu beweisen.

Strategische Bedeutung der kommenden Spiele

Die kommenden Wochen werden entscheidend sein, um zu sehen, ob der FC Bayern München die Serie fortsetzen kann oder ob die 1. FSV Mainz 05 einen Aufwärtstrend einläutet. Beide Teams müssen ihre Taktiken anpassen, um in ihren jeweiligen Heim- und Auswärtsspielen punkten zu können. Für den FC Bayern München ist die Konsistenz im Auswärtseinsatz ein entscheidender Faktor für den Titelgewinn. Für Mainz könnte ein positives Ergebnis gegen Bayern ein wichtiger Impuls für die Rückrunde sein.