Bayern München wegen Verspätung in St. Pauli mit Strafe belegt

Der FC Bayern München muss eine Strafe von 15.000 Euro zahlen, weil der Anpfiff der Bundesliga-Partie beim FC St. Pauli im November vergangenen Jahres um 2:07 Minuten verspätet war. Die Verspätung lag laut DFB-Kontrollausschuss an den Bayern Spielern, die zu spät aus der Kabine kamen.

Der FC Bayern München muss aufgrund einer Verspätung 15.000 Euro Strafe zahlen. Wie aus einer Mitteilung des Deutschen Fußball -Bundes nach der entsprechenden Entscheidung des DFB - Sport gerichtes hervorgeht, erfolgte der Anpfiff der Bundesliga -Partie der Münchner im November vergangenen Jahres beim FC St. Pauli mit einer Verspätung von exakt 2:07 Minuten.

Die Verzögerung sei dadurch entstanden, dass die Spieler der Gastmannschaft zu spät aus der Kabine gekommen seien und somit die Ausrüstungskontrolle und das nachfolgende Einlaufen verzögert worden seien. \'Zugunsten des Clubs geht der DFB-Kontrollausschuss im summarischen Verfahren von einer dem FC Bayern München zuzurechnenden Verzögerung von knapp unter zwei Minuten aus', hieß es in dem Antrag des Kontrollausschusses, dem das Sportgericht folgte. Einer Tabelle zufolge gibt es bei einer Verspätung von 30 bis 120 Sekunden nach zwei Ermahnungen beim dritten Verstoß - der in diesem Fall vorlag - eine Strafe von 15.000 Euro. Maximal könnten sogar 80.000 Euro in der 1. Liga fällig werden: Wenn es sich beim achten Verstoß um eine Verzögerung von mehr als 120 Sekunden handelt





nordbayern / 🏆 33. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Fußball Bundesliga FC Bayern München FC St. Pauli Verspätung Strafe DFB

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

FC Bayern München live im Ticker: Kane bringt die Bayern durch Foulelfmeter in FührungHolen Sie sich die neuesten Fußball Updates auf Eurosport. Verfolgen Sie Borussia M’gladbach - FC Bayern München live am 11/01/2025. Ergebnisse, Statistiken und Kommentare in Echtzeit.

Weiterlesen »

FC Bayern München: Ruud Gullit rät Barca-Star zu Bayern-Wechsel - Transfer-News und GerüchteWird der Wunsch der Fans erhört?

Weiterlesen »

FC Bayern München gegen Slovan Bratislava: Bayern hofft auf SchützenhilfeDer FC Bayern München empfängt am letzten Spieltag der UEFA Champions League-Vorrunde den slowakischen Meister Slovan Bratislava. Ein Sieg der Bayern ist Pflicht, um noch Chancen auf die direkte Qualifikation für das Achtelfinale zu haben. Ob es reicht, hängt aber auch von den Ergebnissen anderer Spiele ab.

Weiterlesen »

FC Bayern München: Lothar Matthäus kritisiert Bayern-Defense, Theater um Kimmich und Missverständnis TelDer FC Bayern gewinnt gegen Holstein Kiel. Eine Szene von Jamal Musiala sorgt allerdings für Aufsehen.

Weiterlesen »

FC Bayern München vs. Werder Bremen: Zwei Fünfer für genervte BayernVincent Kompany über die Leihe von Mathys Tel.

Weiterlesen »

Bayern-Stars mit Verspätung in RotterdamBayern Münchens Fußballer erleben am Mittwoch, vor ihrem ersten Königsklassenspiel in Rotterdam, einige Verzögerungen am Flughafen München. Trotz der Verspätung reisen die Münchner mit Stars wie Jamal Musiala, Manuel Neuer und Thomas Müller zum wichtigen Spiel gegen Feyenoord

Weiterlesen »