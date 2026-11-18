Jamal Musiala erhält sechs Monate Gehalt wegen Verletzung. Der FC Bayern nutzt eine Versicherungspolice, die über die gesetzliche Lohnfortzahlung hinausgeht.

Der offensive Mittelfeldspieler des FC Bayern München, Jamal Musiala, hat in der aktuellen Saison aufgrund mehrfacher Verletzungen erhebliche Ausfallzeiten hinzunehmen. Zunächst stoppte ihn eine neurologische Dysfunktion, die zu kurzen, temporären Absencen führte. Später zog er sich einen Muskelfaserriss zu. Insgesamt kommt der Nationalspieler damit schon auf eine Ausfallzeit von über zwei Monaten in dieser Saison.

Spezielle Klausel sichert sechs Monate Gehalt

Der FC Bayern München zahlt Jamal Musiala über sechs Monate hinweg sein volles Gehalt, obwohl er am Training und an Wettkämpfen nicht teilnehmen kann. Dieser finanzielle Schutz geht weit über die gesetzliche Regel hinaus, die eine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall auf nur sechs Wochen begrenzt. Laut einem Bericht der Publikation Sport Bild enthält der aktuelle Vertrag des Spielers, der bis zum Jahr 2030 läuft, eine spezielle Klausel, die diese längere Zahlungsfrist vorsieht.

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Versicherungspolice übernimmt finanzielle Last

Die Bayern München müssen die zusätzlichen Gehaltszahlungen für Jamal Musiala nicht aus dem eigenen Betriebsvermögen finanzieren. Demnach hat der Verein eine zusätzliche Versicherung abgeschlossen, die nach Ablauf der ersten sechs Wochen einspringt. Diese Police übernimmt die weitere Zahlung bis zu einem halben Jahr, sodass das Gehalt des Stars trotz langer Verletzungspause weiterläuft. Diese Absicherungsstrategie scheint nicht nur für den jungen Nationalspieler angewendet worden zu sein.

Andere Stars sind ebenfalls versichert

Es handelt sich bei dieser Versicherungsstrategie nicht um eine isolierte Maßnahme für Jamal Musiala. Der Bericht der Sport Bild deutet darauf hin, dass der FC Bayern München diese zusätzliche Versicherung auch für andere Stars im Kader abgeschlossen hat. Dies unterstreicht den strategischen Ansatz des Vereins, seine hochbezahlten Schlüsselspieler finanziell abzusichern, um im Falle von Langzeitverletzungen keine direkten finanziellen Einbußen zu erleiden. Der genaue Umfang dieser Absicherungen bleibt jedoch für die Öffentlichkeit weitgehend im Dunkeln.

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Unklare Details zur Höhe der Versicherungsleistungen

Obwohl die Existenz der Police und ihre Grundfunktion bekannt sind, bleiben viele Details zur konkreten Ausgestaltung im Verborgenen. Welche spezifischen Beträge die Police im Einzelnen abdeckt, wird aus dem Bericht nicht deutlich. Ebenso offen bleibt, welche Ausfallszenarien genau von dieser Absicherung gedeckt sind. Es ist unklar, ob die Police nur bei muskuloskelettalen Verletzungen wie dem Muskelfaserriss oder auch bei anderen gesundheitlichen Problemen wie der neurologischen Dysfunktion greift.

Bedeutung für den Spielplan der Bayern

Diese finanzielle Absicherung hat direkte Konsequenzen für die Aufstellung des FC Bayern München in der laufenden Saison. Durch die Ausfallzeit von über zwei Monaten muss der Trainerstab die taktischen Pläne und die Rotation im K适时 anpassen. Die Gewährleistung des vollen Gehalts für Musiala entlastet den Klub finanziell, ermöglicht es ihm jedoch nicht, den Spieler schneller wieder auf den Platz zurückzubringen, da die Heilung von außen kaum beeinflussbar ist. Der Fokus liegt nun auf der sicheren Wiederintegration des talentierten Mittelfeldspielers in das Mannschaftsgefüge.