Bayern Munich: Musiala und Díaz kehren ins Teamtraining zurück

Bundesliga-Rekordmeister Bayern München meldet Fortschritte bei den verletzten Stars Jamal Musiala und Luis Díaz. Beide Trainer arbeiten an ihrer Rückkehr in den Kader vor der Länderspielpause im November.

Die Offensive des FC Bayern München erhält bald Unterstützung durch ihre beiden führenden Stars. Jamal Musiala und Luis Díaz zeigen deutliche Fortschritte in ihrer Rehabilitation nach schweren Muskelverletzungen. Dieser positive Trend wird die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany wahrscheinlich wieder stärker machen, sobald beide Spieler vollständig fit sind.

Der 23-jährige Jamal Musiala hat einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel erlitten. Am vergangenen Donnerstag, dem 14. November, nahm er erstmals wieder am regulären Teamtraining des Rekordmeisters teil. Damit endet seine mehr als fünfeinhalbwöchige Abstinenz vom Mannschaftstraining. Musiala hatte sich die Verletzung bereits am 24. September während des DFB-Pokalspiels gegen die Niederlande zugezogen.

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Zeitplan für die Rückkehr in den Kader

Ein konkretes Datum für das Comeback ist aktuell noch nicht festgelegt. Aaron Danks, der Vertreter von Trainer Vincent Kompany, betonte am Donnerstag vor dem Auswärtsspiel der Münchner gegen Mainz 05 am 15.30 Uhr, dass es keine feste Deadline für die Rückkehr gebe. Dennoch gibt es klare nächste Schritte in der Genesung. Musiala plant, in der kommenden Woche weiterhin individuelle Trainingseinheiten zu absolvieren.

Die Hoffnung der Vereinsführung und des Trainerstabs ist groß, dass Musiala und Luis Díaz wieder am Teamtraining teilnehmen können, sobald die Nationalmannschaftsspieler nach der Länderspielpause vom 9. bis zum 17. November wieder zurück sind. Die Teilnahme am Gruppentraining gilt als der entscheidende letzte Schritt vor der offiziellen Rückkehr in den Wettkampfbetrieb. Für Musiala erscheint ein Comeback direkt nach dieser Pause realistisch.

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Díáz trainiert weiterhin individuell

Während Musiala schon wieder im Gruppenverbund arbeitet, dauert es bei Luis Díaz voraussichtlich noch mindestens eine Woche länger. Der 29-jährige kolumbianische Offensivstar litt an einem Bündelriss im linken Oberschenkel. Er absolvierte am Freitagvormittag erneut eine individuelle Einheit zusammen mit dem 18-jährigen Bara Sapoko Ndiaye, der sich kürzlich einer Blinddarmoperation unterziehen musste.

In der gemeinsamen Einheit mit Ndiaye standen Sprints in verschiedenen Geschwindigkeiten auf dem Programm. Díaz bewältigte diese Aufgaben bereits problemlos und wirkte dabei auffällig spritzig. Trotz dieser deutlichen Fortschritte will der Klub bei beiden Offensivspielern kein unnötiges Risiko eingehen. Eine vorsichtige Aufbauarbeit soll sicherstellen, dass es zu keinen weiteren Rückschlägen kommt.

Vorsicht bei Vorerkrankungen und Risiken

Musiala befindet sich gerade in seiner zweiten längeren Zwangspause hintereinander. Vor der aktuellen Oberschenkelverletzung war er in zwei aufeinanderfolgenden Testspielen zusammengebrochen. Der Nationalspieler begründete diese Vorfälle später mit einer neurologischen Dysfunktion, die gelegentlich zu kurzen Bewusstseinsaussetzern führte. Nach einer Erholungsphase und Anpassung der Medikation konnte er zuvor wieder ohne Probleme spielen.

Angesichts dieser Vorgeschichte steht die Vermeidung weiterer gesundheitlicher Probleme im Vordergrund. Sowohl für Musiala als auch für Luis Díaz ist ein behutsamer Wiederaufbau prioritär. Die beiden Spieler haben inzwischen wichtige Hürden in ihrer Genesung genommen. Die Erwartungshaltung im Umfeld des FC Bayern München ist daher hoch, dass die beiden talentierten Offensivkräfte bald wieder auf dem Platz aktiv sein werden und die Angriffslinie verstärken können.