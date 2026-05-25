Bayern peilt Anthony Gordon an – Nübel als möglicher Verhandlungshammer

Der FC Bayern München verhandelt um den englischen Nationalspieler Anthony Gordon und erwägt einen Torwarttausch mit Newcastle United, um die Ablösesumme zu optimieren.

Der FC Bayern München setzt seine Transfer offensive fort und hat bereits einen klaren Favoriten für die kommende Saison ins Visier genommen: den 25‑jährigen englischen Nationalspieler Anthony Gordon .

Laut Angaben von BILD ist Gordon der absolute Wunschkandidat des Münchner Klubs, und beide Parteien haben sich bereits auf einen Wechsel verständigt. Der nächste Schritt ist jedoch die Einigung mit dem bisherigen Arbeitgeber Newcastle United. Bayern ist bereit, 60 Millionen Euro für den Stürmer zu bezahlen, während die englische Seite laut Medienberichten mit 80 Millionen Euro kalkuliert. Der zeitliche Rahmen lässt vermuten, dass Bayern die nötigen Mittel aufbringen kann, sofern sie zuvor weitere Spieler verkaufen, um das Budget auszugleichen.

Ein interessanter Twist in den Verhandlungen ist die mögliche Einbindung des Torhüters Alexander Nübel. Nachdem Nübel nach dem enttäuschenden Pokalfinale gegen Bayern im Sommer 2023 von Stuttgart offiziell verabschiedet wurde, kehrte er nur auf dem Papier nach München zurück. Sein Vertrag läuft bis 2029, doch alle Anzeichen deuten darauf hin, dass er im Sommer den Verein verlassen wird. Newcastle sucht nach einem neuen Torhüter, und Nübel wäre für die englische Mannschaft ein attraktiver Kandidat.

Bayern könnte daher erwägen, die Ablösesumme für Gordon zu reduzieren, wenn Newcastle im Gegenzug die Ablösesumme für Nübel übernimmt. Laut BILD tendiert Nübel jedoch eher zu anderen Klubs aus England oder Italien und sieht einen Wechsel nach Newcastle momentan nicht als vorrangige Option. Damit bleibt unklar, ob das Gedankenspiel mit einem Torwarttausch tatsächlich in die Tat umgesetzt wird. Insgesamt stehen die Transferverhandlungen von Bayern auf höchstem Sprung.

Der Klub muss entscheiden, ob er für Gordon die Differenz von 20 Millionen Euro aus eigenen Mitteln deckt oder ob er durch den abgebundenen Nübel‑Deal Mittel freisetzt. Gleichzeitig könnte ein möglicher Verkauf von anderen Spielern den nötigen Spielraum schaffen. Die Situation bleibt dynamisch, und sowohl die Fans als auch die Medien beobachten gespannt, welche Lösung am Ende gefunden wird.

Klar ist, dass die kommenden Monate entscheidend für die sportliche Ausrichtung des FC Bayern München sein werden, während Newcastle United weiterhin nach einer Verstärkung im Torbereich sucht. Der Transfermarkt wird auch nach dem Sommer 2024 wieder für Überraschungen sorgen, und die Gewerkschaft der Spieler wird sicherlich ebenso aufmerksam sein





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