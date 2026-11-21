Herbert Hainer stellt die Zukunft von Michael Olise bei Bayern München klar. Der Präsident hebt den Vertrag bis 2029 hervor und wendet sich direkt an den Star.

Herbert Hainer hat die anhaltenden Spekulationen um die sportliche Zukunft von Michael Olise mit einer eindeutigen Ansage beendet. Während der Präsident seine Eröffnungsrede hielt, wandte er sich direkt an den 24-jährigen Superstar. Dabei ging es nicht nur um die aktuellen Gerüchte, sondern auch um die langfristige Perspektive des Franzosen im Münchner Kader. Die Botsuehung stieß im Saal auf großen Jubel bei den anwesenden Mitgliedern.

Hainer lobt Olise für Ballon-d'Or-Kandidatur

Der 72-jährige Bayern-Präsident äußerte sein volles Vertrauen in das Talent des Offensivspielers. Bei der Betrachtung der begehrten Ballon-d'Or-Auszeichnung erklärte Herbert Hainer, dass er sicher sei. Er betonte, dass Michael Olise der nächste Kandidat sei, bei dem einem langsam die Superlative ausgehen würden. Diese klare Aussage unterstreicht die hohe Wertschätzung, die der Klub im französischen Star sieht und bestätigt dessen Status als Schlüsselspieler für die sportliche Zukunft.

Also read Schreck für FC Bayern: Kane und Olise verletzt ausgewechselt

Klarstellung zum Vertrag bis zum Jahr 2029

Herbert Hainer ging auch explizit auf die anhaltenden Wechselgerüchte ein und erklärte seine Entspannung in dieser Angelegenheit. Der Präsident betonte, dass Michael Olise einen Vertrag bis 2029 bei den Münchnern hat. Er verwies darauf, dass man sich in dieser Phase sehr entspannt zeige, da die langfristige Bindung gesichert ist. Diese Information dient als direkter Widerspruch zu allen externen Meldungen über einen bevorstehenden Abschied des Franzosen aus dem Bayern-Team.

Persönliche Worte zur Identität und Persönlichkeit

Während seiner Ansprache richtete Herbert Hainer auch persönliche Worte an den Spieler. Als Persönlichkeit wolle der Klub einen haben, der mit dem Ball am Fuß Ausrufezeichen setzt und nicht mit dem Mikrofon. Der Präsident lobte, dass die Fans echte Typen und besondere Charaktere wünschen. Er ermutigte Michael Olise, sich nicht verbiegen zu lassen und genau so zu bleiben, wie er ist. Diese Botschaft der Unterstützung sorgte für großen Applaus und unterstrich den engen Zusammenhalt.

Advertisement

Gesundheitsupdate nach Verletzung gegen Köln

Hintergrund der aktuellen Aufmerksamkeit ist die Verletzung von Michael Olise beim 1:1-Unentschieden gegen den 1. FC Köln. Der französische Offensivspieler zog sich einen Syndesmoseriss im linken Sprunggelenk zu und musste in der Nacht operiert werden. Zunächst hatte er sich eine Prellung des Vorfußes zugezogen und konnte nur bis zur Halbzeit mitwirken. In einer offiziellen Mitteilung wurde jedoch vorsichtig Entwarnung gegeben und die Behandlung in den kommenden Tagen angekündigt.

Heilungswünsche für Olise und Harry Kane

Neben Michael Olise sprach sich Herbert Hainer auch für Harry Kane aus. Der Stürmer wurde in der Nacht vor der Rede erfolgreich operiert. Der Präsident wünschte beiden Spielern gute Besserung und gab an, dass bei Michael die Perspektive auf eine schnelle Rückkehr auf den Platz ganz gut aussieht. Er versicherte sicher, dass Harry Kane noch stärker von der Verletzung zurückkehren wird, was die Hoffnung auf eine intakte Spitze unterstreicht.