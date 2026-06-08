Bayern-Präsident Herbert Hainer: Lennart Karls hat noch eine tolle Zukunft vor sich

Der Bayern-Präsident Herbert Hainer hat seinem Spieler Lennart Karls nach dessen Verletzung Mut zugesprochen. Karls wird nicht zur WM fahren, da er sich einen Muskelbündelriss im linken vorderen Oberschenkel zugezogen hat.

Der Bayern -Präsident Herbert Hainer (71) hat seinem Spieler Lennart Karls nach dessen Verletzung Mut zugesprochen. Der DFB -Juwel zog sich einen Muskelbündelriss im linken vorderen Oberschenkel zu und wird daher nicht zur WM fahren.

Noch am Tag der Verletzung reiste Karls aus den USA ab und landete am Samstag in München. Nach BILD-Informationen soll er rund sechs bis acht Wochen ausfallen. Beim Abschied von den DFB-Kollegen im Teamhotel in Chicago soll Karl kaum ein Wort herausbekommen haben. Hainer schrieb ihm eine Nachricht und redete ihm Mut zu.

Am Sonntag sprach Hainer in BILD über das Drama seines Spielers. Er sagte, dass Karls noch so eine tolle Zukunft vor sich habe und dass er bei der besten medizinischen Behandlung sei. Hainer machte auch keinen Hehl daraus, wie sehr ihn Karls Schicksal bewegt. Er sagte, dass es ihm unheimlich leid täte für den jungen Spieler, der so eine tolle Entwicklung genommen habe.

Hainer betonte auch, dass Karls Geschichte innerhalb von nur einer Saison als Talent vom Campus des FC Bayern gleich zur WM ein wunderbares Beispiel sei, was beim FC Bayern alles möglich ist. Der 71-Jährige hofft, dass Karls bald wieder auf dem Platz sein wird und dass er wieder ein wichtiger Teil des Teams sei. Hainer sagte auch, dass Aleks Pavlović, ein Spieler der Nationalmannschaft, ein Beispiel dafür sei, wie schnell es wieder nach vorne gehen kann.

Pavlović fiel vor zwei Jahren unmittelbar vor der EM aus und ist heute Stammspieler in der Nationalmannschaft. Hainer hofft, dass Karls bald wieder ein wichtiger Teil des Teams sei und dass er wieder auf dem Platz sein wird





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lennart Karls Herbert Hainer Bayern DFB WM Verletzung Mut

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FC Bayern steht nach Karls WM-Aus unter SchockLennart Karl verletzt sich kurz vor WM-Start so schwer, dass der DFB-Aufsteiger das Turnier komplett verpasst. Für den Profi und den Bundestrainer ist das ein Schlag, auch der FC Bayern ist geschockt.

Read more »

Lothar Matthäus betroffen über Karls Verletzung: 'Das ist ein Schock gewesen'Rekordnationalspieler Lothar Matthäus äußert sich betroffen über die Verletzung von Kai Havertz und zeigt sich überrascht von der Nachnominierung von Assan Ouedraogo.

Read more »

Bayern-Präsident Herbert Hainer: Michael Olise ist unverkäuflichDer FC Bayern München will seinen Star-Mittelfeldspieler Michael Olise nicht verkaufen. Der 24-jährige Franzose hat noch einen langen Vertrag bis Sommer 2029 beim FC Bayern München und die Verantwortlichen wollen ihn unbedingt halten. Der mächtige Real-Chef Florentino Pérez will ein Mega-Angebot von 150 Millionen Euro für Olise abgeben, aber die Bayern wollen ihn nicht verkaufen.

Read more »

Florentino Pérez bleibt Präsident von Real Madrid bis 2030Real Madrids Präsident Florentino Pérez hat den Zweikampf mit dem Unternehmer Enrique Riquelme für sich entschieden und bleibt bis 2030 im höchsten Amt des spanischen Fußball-Rekordmeisters.

Read more »