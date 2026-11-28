Die Horrorbilanz gegen München kennen viele Hamburger nur aus der Statistik. Einer hat sie selbst schmerzhaft erlebt.

Nicolás Capaldo gehört zu den wenigen aktuellen HSV-Profis, die schon Erfahrung in den Spielen gegen Joshua Kimmich und die Bayern gesammelt haben. Für viele HSV-Profis wird das Duell mit den Bayern zur Premiere.

Ein Hamburger hat dagegen besonders bittere Erinnerungen an den Rekordmeister. 21 Pflichtspiele, 16 Niederlagen, fünf Remis und satte 78 Gegentore: Die Bilanz des HSV gegen den FC Bayern München aus den vergangenen 17 Jahren ist gruselig. Vor dem Duell am Samstag spielt sie allerdings nur bedingt eine Rolle. Für viele Hamburger Profis wird es eine Bayern-Premiere sein. Einer hingegen hat besonders bittere Erinnerungen an seine Duelle mit dem Rekordmeister – das allerdings nicht im HSV-Trikot.

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Wenn der HSV am Samstag den FC Bayern im Volksparkstadion empfängt, könnten gleich zehn HSV-Feldspieler ihre Bayern-Premiere erleben: Zakaria El Ouahdi, David Møller Wolfe, Mario Vuskovic, Martin Adeline, Albert Grønbæk, Louis Lemke, Patson Daka, Shafiq Nandja, Otto Stange und Terem Moffi haben noch nie gegen die Münchner gespielt. Mehr als die Hälfte von ihnen dürfte in der Startelf stehen. Etwas mehr Bayern-Erfahrung bringen Jordan Torunarigha und Nicolás Capaldo mit.