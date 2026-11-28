Der FC Bayern kommt beim Hamburger SV nach einem Platzverweis gegen Joshua Kimmich nicht über ein 0:0 hinaus. Schalke erlebt ein 1:8-Debakel im Aufsteigerduell beim SC Paderborn.

Der FC Bayern kommt beim Hamburger SV nach einem Platzverweis gegen Joshua Kimmich nicht über ein 0:0 hinaus. Schalke erlebt ein 1:8-Debakel im Aufsteigerduell beim SC Paderborn.

Roter Aussetzer von Joshua Kimmich und der nächste Dämpfer am Ende einer turbulenten Woche: Der FC Bayern kommt einfach nicht zur Ruhe und hat mit einem stark durchwachsenen Auswärtsauftritt beim Hamburger SV weiteren Diskussionsstoff geliefert. Wir haben Ihnen eine E-Mail geschickt Öffnen Sie nun Ihr E-Mail-Postfach - hier finden Sie eine E-Mail von uns. Bestätigen Sie Ihre Anmeldung zum Newsletter, indem Sie auf den Link in der E-Mail klicken.

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Das enorm ersatzgeschwächte Team von Trainer Vincent Kompany musste sich drei Tage nach dem Champions-League-Rückschlag in Lille und inmitten der öffentlichen Debatten um Jamal Musiala mit einem 0:0 bei den Hanseaten begnügen - auch, weil Kimmich sich Ende der ersten Hälfte einen unnötigen Platzverweis einhandelte. Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft griff Alexander Rössing-Lelesiit nach einer Provokation in die Haare und musste vorzeitig duschen .