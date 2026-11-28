Trainer Vincent Kompany bietet beim Spiel in Hamburg die Nachwuchsspieler Maycon Cardozo und Bastian Assomo auf. Grund sind die schweren Verletzungsprobleme im Angriff des FC Bayern.

Der FC Bayern München muss im Angriff auf eine lange Liste von Ausfällen reagieren. Beim Spiel in Hamburg gegen den HSV könnten Trainer Vincent Kompany (40) gleich zwei Nachwuchsspieler in der Offensive zur Verfügung stehen. Gemeint sind Maycon Cardozo (18) und Bastian Assomo, der erst 16 Jahre alt ist. Beide sind im Kader für die Partie in Hamburg vorgesehen.

Der Hintergrund ist eine ausgedünnte Offensive. Sechs Angreifer des Rekordmeisters fallen aus oder fehlen aktuell. Neben Weltfußballer Harry Kane (33) betrifft das Ismael Saibari (25), der sich wie Kane eine Syndesmoseriss zugezogen hat. Hinzu kommen Serge Gnabry (31) mit einer Oberschenkel-Verletzung sowie Alphonso Davies (26) mit einem Faserriss im linken Oberschenkel.

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Bayern muss im Sturm improvisieren

Die Verletzungsmisere zwingt Kompany zu ungewöhnlichen Lösungen. Michael Olise (24) fehlt wegen einer Vorfußprellung auch gegen den HSV weiterhin. Am Mittwoch in der Champions League beim OSC Lille, das mit 1:2 verloren wurde, setzte Kompany bereits Rechtsverteidiger Konrad Laimer (29) als Mittelstürmer ein.

Dieser Schritt zeigt, wie knapp die Personaldecke im Angriff geworden ist. Der Trainer musste auf einen Außenverteidiger zurückgreifen, weil die regulären Stürmer nicht zur Verfügung standen. Vor diesem Hintergrund rückt die Frage nach den Talenten aus der eigenen Jugend in den Vordergrund.

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Assomo und Cardozo bringen Tempo und Wucht

Bastian Assomo war bereits in Lille dabei, allerdings nur mit der U19 im Youth-League-Spiel. Dort überzeugte er mit einem Tor und einer Vorlage. Auch in der Regionalliga trifft er regelmäßig für die zweite Mannschaft des FC Bayern.

Assomo ist mit 1,90 Meter schon in jungen Jahren außergewöhnlich groß. Diese Körpergröße bringt im Strafraum viel Wucht mit, auch wenn sich der 16-Jährige in einem Profi-Spiel erst beweisen muss. Für Kompany ist er damit eine Option, die den Angriff physisch verändern kann.

Maycon Cardozo kehrt erstmals seit seiner Schulter-Luxation Ende August in den Spieltagskader des Rekordmeisters zurück. Nach drei Monaten Verletzungspause ist das für den 18-Jährigen ein wichtiger Schritt. Der Brasilianer kann sowohl auf der linken als auch auf der rechten Außenbahn spielen und ist zudem auf der Zehner-Position einsetzbar.

Codjo-Evora als weitere Option im Kader

Noah Codjo-Evora (19) gehört ebenfalls zum Kader in Hamburg. Der Nachwuchsstürmer wurde zuletzt bereits gegen Köln und in Lille eingewechselt. Damit hat er in dieser Saison schon Einsatzminuten im Profibereich gesammelt.

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Ob Kompany tatsächlich auf die Talente setzt, bleibt bis zum Anpfiff in Hamburg offen. Klar ist jedoch, dass der FC Bayern in der Offensive auf mehrere junge Spieler zurückgreifen kann. Die Mischung aus Erfahrung und Nachwuchs entscheidet darüber, wie flexibel die Mannschaft im Angriff auftreten kann.