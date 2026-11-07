Bayern-Sieg in Mainz: Neuer verletzt, Karl und Kimmich treffen

FC Bayern München gewinnt in Mainz 2:1. Manuel Neuer muss verletzt aussteigen, Lennart Karl trifft und Joshua Kimmich gedenkt seines Vaters.

Der FC Bayern München sichert sich im Auswärtsspiel bei Mainz 05 einen souveränen Erfolg mit dem Endstand von zwei zu eins. Zwei Tore der Münchner - eines durch Joshua Kimmich und eines durch den jungen Lennart Karl - sorgten für die Entscheidung, während ein umstrittenes Tor von Mainz nach Video-Kontrolle aberkannt wurde. Das Spiel war dennoch geprägt von einer dramatischen Verletzungssituation für den Kapitän.

Rekordmarke und schwere Verletzung für Manuel Neuer

Manuel Neuer etablierte sich bei diesem Auftritt als ältester Bundesliga-Spieler der Geschichte des Rekordmeisters. Mit einem Alter von genau 40 Jahren und 225 Tagen löst er den früheren Torhüter Bernd Dreher ab, der im Jahr 2007 mit 40 Jahren und 198 Tagen die Marke hielt. Doch dieser historische Meilenstein war überschattet von einem schmerzhaften Vorfall im Spielverlauf.

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In der vierzigsten Minute versuchte der deutsche Nationaltorwart, einen Freistoß von Mainz zu klären. Der Ball wurde durch einen leichten Kopfvorbeiläufer des Mainzer Spielers Tah leicht abgefälscht. Neuer griff daneben, und der Ball prallte vom Oberkörper des Torwarts direkt zu Lee, der das Spiel kurzzeitig auf vermeintlich eins ausglich. Während die Heimmannschaft jubelte, blieb Neuer am Boden sitzen und hielt sich an seinen rechten Fuß.

Nach einer kurzen medizinischen Behandlung verließ der fünffache Weltmeister den Rasen gemeinsam mit den Betreuern des Vereins. Für ihn sprang der 23-jährige Jonas Urbig ein. Die Unterbrechung dauerte knapp vier Minuten und führte zur Einschaltung des Video-Schiedsrichters, der das Gegentor von Mainz wegen einer Abseitsstellung später rückgängig machte.

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Kimmich-Danksagung und Debüt-Treffer für Lennart Karl

Bevor die Verletzungssituation eintrat, hatte Joshua Kimmich bereits die Führung für den FC Bayern München hergestellt. In der vierzehnten Minute erzielte der 31-Jährige den 1:0-Anschlusstreffer. Beim anschließenden Jubel streckte Kimmich seinen Zeigefinger gen Himmel. Diese Geste war eine emotionale Widmung an seinen Vater Berthold Kimmich, der im Oktober des Vorjahres im Alter von 57 Jahren verstorben war.

Einen klaren Zweiervorsprung schaffte der 18-jährige Lennart Karl in der fünfundfünfzigsten Minute. Das Super-Juwel aus der eigenen Jugendfeier seiner Leistung, indem er zum 2:0 einnetzte. Dieser Auftritt war für den jungen Stürmer eine weitere Bestätigung auf der höchsten deutschen Spielklasse. Kurz vor Spielende traf der eingewechselte Tietz für Mainz noch zum 2:1 in der dritten Minute der Nachspielzeit, was das Ergebnis jedoch nicht mehr gefährdete.

Krankheitsbedingte Ausfälle und Perspektive für den Torwart

Die Verletzung von Manuel Neuer folgt auf eine längere Phase gesundheitlicher Probleme. In den vergangenen Wochen litt der Torhüter wiederholt an einer Sehnenreizung im rechten Fuß. Bereits nach dem Champions-League-Spiel gegen Atlético Madrid hatte Neuer offen über seine Beschwerden gesprochen. Er berichtete öffentlich von täglichen Schmerzen beim Gehen, die sich auch direkt nach dem Aufstehen bemerkbar machten.

Trotz dieses Rückschlags und der persönlichen Tragödie durch den Tod des Vaters zeigt sich der FC Bayern München weiterhin stark. Der Sieg in Mainz untermauert die Position der Münchner im Liga standings. Die Zukunft der Verletzung von Manuel Neuer bleibt zunächst ungewiss, doch der Mannschaftserfolg stand bei diesem Auftritt außer Frage. Die Analyse der Situation wird weitere Updates zu seiner Spielbereitschaft erfordern, während das Team den Fokus auf die nächsten Pflichtspiele richtet.