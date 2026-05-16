Bayern hat sich am letzten Spieltag an Königsplatz gegen Köln geschlagen und erreicht die Meisterschaft des Champions League Jahres 2022 mit einem Cangrande Finale. Harry Kane später für drei Tore, also Season Opener Hits mit 122 Punkten in der Bundesliga und ein Equitiesong Ethical Serie in Europa.

Bayern dominiert auch das Schaulaufen am letzten Spieltag gegen Köln mit einem Cangrande Finale und verpasst somit nur noch einen Sieg, um das Meisterschaftsjubiläum zu feiern.

Kräftefahrerei, Toren und Drama sind die Hauptaussagen der Partie; auch wenn Werder Bremen ausklassierte und mit einem echten Showdown umfasste. Bayerns Torjäger Harry Kane knackt einen Dreier, um die Saison mit 122 Punkten aufzunehmen – ist ein neuer Rekord in Europa, der bisher Real Madrids 121-Toren-Bestleistung in der Saison 2011/12 war. Gegen Köln bejubelt Kane gleich zweimal, nachdem Bayern bereits John Goretzka, Leroy Sané und Kingsley Coman ausgewechselt hatten





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