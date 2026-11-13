Bayern-Stars Ismael Saibari und Serge Gnabry besuchen NFL Patriots

Verletzte FC Bayern München Spieler Ismael Saibari und Serge Gnabry nahmen am Freitag am Training der New England Patriots teil und tauschten Trikots mit NFL-Stars wie Drake Maye und A.J. Brown.

FC Bayern München stellte am Freitag drei ihrer renommierten Leistungsträger vor, die sich trotz akuter Verletzungspausen nicht von den Aktivitäten des Clubs distanzieren. Ismael Saibari, Serge Gnabry und Luis Díaz besuchten das Trainingsgelände der New England Patriots an der Säbener Straße. Der Besuch diente als besondere Attraktion während der Vorbereitungsphase für das dritte "Munich Game" gegen die Detroit Lions am kommenden Sonntag.

Visite beim XXL-Tross der Patriots

Ismael Saibari ließ sich an diesem Tag sogar in einem Golfcart zur Football-Einheit fahren. Der 25-jährige Neuzugang aus Marokko zog sich vor dem Spiel gegen Dortmund einen Syndesmoseriss im rechten Sprunggelenk zu. Die Operation erfolgte unmittelbar im Anschluss, und BILD-Informationen zufolge wird der Flügelstar mindestens drei Monate ausfallen. Seit seinem Krankenhausaufenthalt kommt er täglich zur Behandlung zu den Ärzten und Physios auf das Trainingsgelände.

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Vor Beginn der Einheit um 12:30 Uhr traf Saibari die NFL-Stars, darunter den Star-Quarterback Drake Maye und den Wide Receiver Kyle Williams. Während sich die Sportler für ein Foto posierten, hielt eine Mitarbeiterin die Krücken von Saibari. Kyle Williams überreichte dem Flügel-Star des deutschen Rekordmeisters ein Trikot mit seiner Rückennummer 18.

Trikot-Tauschaktionen mit NFL-Spielern

Serge Gnabry blieb nur für zehn Minuten bei den Patriots, bevor er zurück in die Kabine ging. Der 31-jährige deutsche Nationalspieler absolvierte derzeit keine Länderspielreise. Stattdessen macht er an der Säbener Straße Reha nach einer Muskelverletzung im linken hinteren Oberschenkel. Gnabry tauschte mit dem Wide Receiver A.J. Brown ein Trikot ein.

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Auch Luis Díaz war als verletzer Star anwesend. Der 29-jährige Kolumbianer tauschte Trikots mit dem Cornerback Christian Gonzalez. Díaz überreichte dem US-Profi eines seiner Shirts und signierte es. Im Gegenzug bekam er ein Patriots-Trikot von Gonzalez mit der Nummer 0. Der Besuch folgte auf das Training am Vormittag.

Training mit Bayern II für verletzte Profis

Zuvor hatte Díaz am Vormittag mit Bayern II auf dem Rasen trainiert. Wegen der vielen Nationalspieler auf Reisen findet in dieser Woche kein Profi-Training statt. Damit keine Pause vom Mannschaftstraining entsteht, ackerte der Superstar mit Jamal Musiala und Bara Sapoko Ndiaye erneut beim Regionalliga-Team der Münchner.

Musiala kämpft sich seit einem Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zurück. Ndiaye trainierte wieder nach einer Blinddarm-Operation. Zwei Stunden später stand das Highlight beim Patriots-Training auf dem Programm. Alle drei Spieler zeigten so ihre Verbundenheit mit dem Verein und der sportlichen Gemeinschaft, während sie auf ihre Rückkehr in den Kader warten.