Während der FC Bayern strauchelt und Schlagzeilen produziert, schaut der BVB nur auf sich. Das sagt zumindest Trainer Niko Kovac.

Während der FC Bayern, Dortmunds ärgster Konkurrent, strauchelt und Schlagzeilen produziert, schaut der BVB nur auf sich. Das sagt zumindest Trainer Niko Kovac, der vor dem Duell gegen Leverkusen keinen verführerischen Blick auf die Konkurrenz riskieren will.am Sonntag gegen Bayer Leverkusen antritt, hat die Konkurrenz aus München bereits vorgelegt.

Dortmund muss also nachziehen und kann die Tabellenführung, einen Patzer der Bayern vorausgesetzt, sogar ausbauen. Die Ruhrnachrichten formulierten es zuletzt deutlich:"Der BVB muss die Schwäche der Bayern nutzen.

Advertisement

Advertisement

" Doch von zusätzlichem Druck will BVB-Trainer Niko Kovac vor dem Aufeinandertreffen mit Bayer 04 Leverkusen nichts wissen. Auf die Schwächephase der Bayern angesprochen sagt der 55-Jährige:"Wir müssen unsere Aufgaben erledigen und nicht auf die anderen schauen.