Bayern München kommt beim HSV nicht über ein 0:0 hinaus und wartet seit drei Pflichtspielen auf einen Sieg. Eine strittige Elfmeterszene sorgt für Diskussionen rund um Trainer Vincent Kompany.

Die Rückkehr in die Hansestadt hat sich Bayern-Trainer Vincent Kompany (40) sicherlich anders vorgestellt. Der verletzungsgeplagte deutsche Rekordmeister FC Bayern München kam beim Hamburger SV im Volkspark nicht über ein 0:0 hinaus. Damit wartet das Team von Kompany nun seit dem 3. Pflichtspiel in Folge auf einen Sieg.

Eine längere Durststrecke hat es unter der Leitung des Belgiers bislang noch nicht gegeben. In der Nachspielzeit hätten die Münchener beinahe doch noch alle drei Punkte aus Hamburg mitgenommen. Die Diskussion nach dem Spiel dreht sich vor allem um eine strittige Szene in dieser Phase.

Also read FC Bayern: Kompany verkündet Ausfall gegen den HSV

Strittige Szene in der Nachspielzeit erhitzt die Gemüter

Der Schiedsrichter Bastian Dankert ließ in der 90. + 3 Minute weiterlaufen, obwohl Luis Díaz im Strafraum der Gastgeber zu Fall kam. Díaz war im Bundesligaspiel erstmals nach seiner Oberschenkelverletzung wieder eingesetzt worden.

Der Hamburger Adeline läuft laut den Berichten von hinten in den Kolumbianer hinein, woraufhin dieser stürzte. Dankert entschied auf Weiterspielen, was als klare Fehlentscheidung in der Debatte um den Elfmeter gewertet wird. Die Entscheidung bleibt damit der zentrale Streitpunkt des Abends.

Advertisement

Advertisement

Kompany reagierte sichtbar verärgert an der Seitenlinie und gestikulierte wild. Der Bayern-Trainer ging anschließend auf den vierten Offiziellen zu, eine Reaktion, die man bei dem Belgier nach Angaben der Berichterstattung selten gesehen hat.

Kompany verteidigt seine Sicht auf die Elfmeterszene

Vincent Kompany stellte sich nach der Partie bei DAZN klar zur Szene. Sinngemäß sagte der Bayern-Trainer, dass es weder ein Elfmeter noch ein Foul gewesen sei. Der Fuß von Díaz gehe in den Boden, und für diese Situation könne man keinen Elfmeter geben.

Kompany erklärte zudem, dass er keine Beschwerden habe. Gleichzeitig räumte er ein, dass man zu dieser Situation immer eine andere Meinung haben könne. Damit bleibt seine Position klar, ohne dass er die Entscheidung des Schiedsrichters öffentlich infrage stellt.

Auch auf dem Platz kam es zu einer hitzigen Situation. Nachdem Alexander Røssing-Lelesiit den Bayern-Spieler angerempelt hatte, zog Joshua Kimmich dem Norweger an den Haaren. Es ist Kimmichs vierter Platzverweis seiner Karriere, nachdem er zuvor einmal in der U 19 vom Platz gestellt worden war.

Bayern-Offensive bleibt ohne Durchschlagskraft

Der FC Bayern fand im Hamburger Volkspark kaum einen Weg in die gegnerische Hälfte, der zu echten Torchancen führte. Die Münchener kamen in 90 Minuten nur einmal aufs Tor der Hamburger. Das Fehlen des Punches nach vorne hing auch mit der Aufstellung zusammen.

Advertisement

Advertisement

Mit Bara Ndiaye und Noah Codjo-Evora standen gleich zwei Bundesliga-Debütanten in der Startelf. Dazu saßen weitere Youngsters auf der Bank. Diese personelle Konstellation erklärt nach Einschätzung der Berichte, warum den Bayern im Angriff die Wucht fehlte.

Neben dem Spielgeschehen sorgte auch ein verbaler Schlagabtausch für Aufsehen. Bayerns Sportdirektor Christoph Freund geriet mit dem HSV-Star David Møller Wolfe aneinander. Details zu dem Wortgefecht wurden in den vorliegenden Berichten nicht näher ausgeführt.

Tabellenrang drei hängt vom Spiel in Freiburg ab

Die Bayern könnten nach dem Remis in Hamburg auf Platz drei der Bundesliga zurückfallen. Entscheidend dafür ist das Ergebnis der Partie am Sonntag zwischen dem SC Freiburg und RB Leipzig. Je nach Ausgang dieses Duells verschieben sich die Plätze in der Tabelle.

Für Kompany geht es damit nicht nur um die Frage, ob die Serie ohne Sieg beendet werden kann. Im Blick behalten muss die Mannschaft auch den direkten Anschluss an die oberen Plätze, während die Offensive nach dem Spiel in Hamburg weiter an Durchschlagskraft gewinnen muss.