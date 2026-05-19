Bayern-Trainer Pešić wild gestikuliert, Zipser klatscht, Harris spielt nach Knieverletzung

Die Münchner haben das Spiel 2 in der Best-of-Five-Serie gegen Trier mit 92:65 gewonnen. Trainer Svetislav Pešić zeigte sich wild gestikuliert, Paul Zipser erzielte einen 16:0-Lauf und Elias Harris spielte nach seiner schweren Knieverletzung. Der neue Geschäftsführer des FC Bayern ist bereits fest, und die Bayern sollen heiß auf Duane Washington Jr. sein.

Drei Matchbälle für die Münchner, die Spiel 2 in der Best-of-Five-Serie gegen Trier mit 92:65 (48:33) gewinnen. Die Bayern in den ersten Minuten mit Schwierigkeiten zu kämpfen. 0:10 nach 2.30 Minuten – Kult-Trainer Svetislav Pešić tobt und nimmt die Auszeit.

Der Aufsteiger aus Trier, der sich erst durch die Play-Ins für die Endrunde qualifizieren konnte, spielt unbekümmert auf, und lässt sich von der Atmosphäre im SAP-Garden nicht beeindrucken. Pesic schafft es immer wieder: Die Trainerlegende gestikuliert wild, schimpft, alle hören zu. Und dann legen die Bayern einen 16:0-Lauf hin - da klatscht sogar Ex-Bayern-Star Paul Zipser. Der Fan-Liebling, der mit Heidelberg aus der BBL abgestiegen ist, schaut öfters in München vorbei und drückt seinem ehemaligen Verein die Daumen.

Im zweiten Viertel verpassen die Bayern dem Außenseiter eine Lehrstunde: Konzentriert, mit Spielwitz und extrem treffsicher geht es mit zwischenzeitlich 45:25 auf und davon. Was fällt Trier nach der Pause ein? Sie kämpfen, doch die Münchner spielen ihren 2. Sieg souverän runter.

Bester Werfer: Nenad Dimitrijevic (16 Punkte). Schön: Elias Harris bekommt nach seiner schweren Knieverletzung und fast einem Jahr Pause seine ersten Play-off-Minuten kurz vor dem Ende. Während die Bayern um den Meistertitel kämpfen, wird bereits im Hintergrund am Kader für die neue Saison gebastelt. Der neue Geschäftsführer steht schon fest: Ulm-Boss Thorsten Leibenath (51) kommt im Sommer.

Ein echter Coup ist dem Bayern-Präsidenten Herbert Hainer da gelungen. Auch am Kader wird schon gebastelt: Die Bayern sollen laut „Meridian Sport“ heiß auf Duane Washington Jr. (26). Der Point Guard spielt aktuell bei Partizan Belgrad. Der US-Amerikaner, der in Deutschland geboren wurde, könnte sich auch um eine doppelte Staatsbürgerschaft bemühen.

Bei den Serben gelangen ihm in 23 Euro-League-Partien im Schnitt 14,9 Punkte. Auch Mailand wirbt um den 1,91-Meter-Mann. Für die Bayern geht es am Samstag (14.30 Uhr, live bei Dyn) in Trier weiter. Das Ziel: Mit einem Sweep (drei Siege in Folge in der Best-of-Five-Serie) ins Halbfinale einzuziehen





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