Ein Überblick über die wichtigsten Transfergerüchte beim FC Bayern München: MLS‑Club Chicago Fire will Leon Goretzka ablösefrei verpflichten, Brighton & Hove Albion bietet für Innenverteidiger Luca Vuskovic, und Fragen zur Zukunft von Alphonso Davies sowie Olises Vertragsverlängerung.

Alle aktuellen Transfergerüchte rund um den FC Bayern München zusammengefasst - wer geht, wer kommt und welche Marktbewegungen die Saison bestimmen. Der 31‑jährige deutsche Nationalspieler, der derzeit an der Weltmeisterschaft teilnimmt, hat erklärt, dass er seine berufliche Zukunft erst nach dem Turnier entscheiden wird.

Diese Ungewissheit hat das Interesse von MLS‑Klub Chicago Fire geweckt, die laut eigenen Angaben bereits Gespräche mit dem Spieler und seinem Berater Pini Zahavi führen. Die US‑Liga möchte den erfahrenen Mittelfeldstratege gern ablösefrei verpflichten und könnte ihm damit die Rückkehr in seine Heimat ermöglichen, sobald er die internationale Bühne verlässt. Parallel dazu sorgt der junge polnische Innenverteidiger Luca Vuskovic für Aufsehen.

Der 19‑jährige Talentschütze, dessen Marktwert in der vergangenen Saison von zwölf auf sechzig Millionen Euro gestiegen ist, steht offenbar im Visier von Brighton & Hove Albion. Laut "The Athletic" läge das erste Offertenvolumen jedoch deutlich unter diesem Wert - nur rund fünfunddreißig Millionen Euro. Der Klub könnte damit riskieren, dass Bayern den Vertrag des Vielversprechenden bis 2030 - evtl. sogar bis 2031 nach einer geplanten Vertragsverlängerung - nicht aufgeben.

Vuskovic scheint einem Wechsel nicht abgeneigt zu sein, gerade weil er ein gutes Verhältnis zum Trainer Fabian Hürzeler pflegt, doch die Briten müssten ihr Gebot deutlich auffrischen, um die Verhandlungen überhaupt in Gang zu setzen. Ein weiteres Stichwort im Transfergespräch ist die Possibility eines erneuten Abschiedes des kanadischen Linksverteidigers Alphonso Davies. Der 25‑jährige Weltmeister hat zuletzt mit einer langen Knieverletzung zu kämpfen, die ihn mehrere Male vom Platz hielt. Trotz dieser Rückschläge bleibt er einer der zentralen Akteure des Rekordmeisters.

MLS‑Vizepräsident Dan Courtemanche äußerte öffentlich sein Interesse an einer Rückkehr Davises nach Kanada, obwohl der aktuelle Vertrag bis 2030 läuft und ein vorzeitiger Abgang als unwahrscheinlich gilt. In der Zwischenzeit vermittelt die französische "L'Equipe" Gerüchte, dass Bayerns Management das Gehalt von 24‑Jährigem Olise verdoppeln möchte, um ihn langfristig zu binden - ein Hinweis darauf, wie sehr die Münchner ihr offensives Potenzial sichern wollen.

All diese Entwicklungen zeigen, dass Bayern trotz einer Saison voller Verletzungen und Schwankungen bestrebt ist, sowohl junge Talente zu halten als auch gezielte Neuzugänge zu planen, um die Mannschaft für die kommenden Jahre wettbewerbsfähig zu halten





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