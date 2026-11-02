Das 2:2 zwisChen Borussia Dortmund und dem FC Bayern zeigt die Pechsträhne der Münchner, personelle Sorgen und das Selbstvertrauen des BVB im Titelrennen.

Bayern trotz Überlegenheit ohne Sieg

Das 2:2 zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München sorgt in der Bundesliga für reichlich Gesprächsstoff. Nach den vorliegenden Zahlen dominierten die Münchner das Spiel klar, am Ende stand indes nur ein Remis. Der Expected-Goals-Wert lag bei 4,48 zu 0,74 zugunsten der Bayern, zudem traf die Mannschaft dreimal nur den Aluminiumrahmen. Die Frage,was all die spielerische Qualität bringt, wenn das Glück fehlt, beschäftigt derzeit viele Beobachter.

Es ist nicht das erste Spiel dieser Art in der laUfenden Saison. Bereits gegen den FC Augsburg stand ein Expected-Goals-Verhältnis von 4,96 zu 2,27 auf dem Papier, dennoch verließen die Münchner den Platz ohne drei Punkte. Dort wurden zusätzlich vier Treffer der Bayern aberkannt. Die Serie wird von vielen als Zeichen einer ungewöhnlichen Pechsträhne gewertet, die sich über große Teile der Saison zieht.

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Bemerkenswert ist auch der Tabellenstand. Beide Teams liegen punktgleich an der Spitze der Liga. Der FC Bayern weist ein Torverhältnis von +19 auf, der BVB kommt auf +8. Trotz der klar besseren spielerischen Werte der Münchner zeigt die Tabelle, dass am Ende der Saison allein die erzielten Punkte zählen.

Fehlende Abgeklärtheit und Verletzungssorgen

Kritiker sehen beim Rekordmeister vor allem ein Schwierigkeit bei der Abgeklärtheit. Im Angriff werden Chancen immer wieder fahrlässig vergeben, während in den entscheidenden Phasen die Defensive nicht standhält. Sowohl gegen Arsenal als auch gegen Dortmund kassierte das Team in der Schlussphase den Ausgleich. auch ein Harry Kane, der sonst als verlässlicher Schütze gilt, verschoss in dieser Saison bereits einen Strafstoß, was man von ihm so kaum kennt.

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Hinzu kommen zahlreiche Rückschläge abseits des Platzes. Laut den Berichten sorgten der Tod des Vaters von Joshua Kimmich sowie der Zusammenbruch von Vincent Kompany für Bestürzung im Verein. Die sportlichen Sorgen wiegen ebenfalls schwierig, denn Jamal Musiala und Luis Díaz fehlen seit Längerem wegen Muskelverletzungen, und genauso Manuel Neuer findet nach eigenen Angaben und Berichten nur schwer zu alter Form zurück. Im Spiel gegen den BVB verletzten sich zudem Ismael Saibari, Serge Gnabry und Michael Olise.

Die personellen Ausfälle werden immer schwerer zu kompensieren. Wer dauerhaft fehlt, bringt den Rhythmus einer Mannschaft durcheinander, und die Belastung für die verbleibenden Spieler steigt. Nach der Vielzahl negativer Nachrichten der vergangenen Wochen dürfte zudem die mentale Stabilität im Team eine wichtige Rolle spielen. die betroffenen Akteure stehen dabei besonders im Fokus.

Dortmund setzt auf Selbstvertrauen

Der BVB präsentiert sich dagegen selbstbewusst. Die Mannschaft holte in den vergangenen Wochen mehrfach späte Siege, unter anderem gegen Hoffenheim, Stuttgart und Frankfurt. Dass die Dortmunder seid acht Pflichtspielen nicht mehr mit zwei oder mehr Toren Vorsprung gewonnen haben,fiel dabei kaum ins Gewicht, da am Ende fast immer ein Sieg stand. Genauso das Unentschieden in München wird intern teilweise als gefühlter Erfolg betrachtet.

Mit Konstantinos Karetsas meldet sich zudem ein wichtiger junger Spieler nach einer Verletzung zurück. Der griechische Mittelfeldspieler dürfte im weiteren Saisonverlauf eine zentrale Rolle übernehmen. Nico Schlotterbeck und Lars Ricken äußerten im Umfeld der Partie die Ansicht, das der BVB unterschätzt werde. Diese Einschätzung teilen auch etliche Beobachter, die dem Mannschaft ein ausgeprägtes Sieger-Selbstvertrauen attestieren, selbst wenn die Leistungen wechselhaft ausfallen.

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Ausblick auf den weiteren Saisonverlauf

Ob am Saisonende die Meisterschale den Besitzer wechselt, ist offen. Klar ist jedoch, dass sich der FC Bayern in einer schwierigen Phase befindet. Die Kombination aus Verletzungen, Belastungssteuerung und vergebenen Chancen hat ein Umfeld geschaffen, in dem die Mannschaft nur schwer zur gewohnten Stabilität findet. Viele Spieler müssen nahezu ohne Pause durchspielen, was weitere Formschwächen und Verletzungen begünstigen kann.

Für den BVB ist die aktuelle Konstellation dagegen eine Chance. Mit dem Schwung aus dem Duell in München geht das Team selbstbewusst in die kommenden Aufgaben. ob die Dortmunder ihre späten Erfolge in den verbleibenden Partien wiederholen können, bleibt abzuwarten. Fest steht, dass die Saison in der Spitze noch lange nicht entschieden ist und die Dynamik der letzten Wochen für beide Klubs entscheidend sein dürfte.