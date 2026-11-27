Der Muskelriss bei Jamal Musiala ist zurückgekehrt. Der deutsche Nationalspieler muss bei den FC Bayern München bis zum Jahresende pausieren.

Die Sportmedizinischen Diagnosen beim FC Bayern München bleiben hartnäckig negativ. Jamal Musiala, 23 Jahre alt, wird den Verein bis zum Jahresende verletzungstechnisch nicht unterstützen können. Bei dem Nationalspieler ist der Muskelriss im rechten Oberschenkel erneut aufgebrochen, was eine deutliche Verlängerung der Ausfallzeit bedeutet. Für den jungen Star setzt sich damit eine durch Krankheitsbilder und körperliche Widrigkeiten geprägte Saison fort, die ihn bereits seit Sommer stark beeinträchtigt.

Rückfall beim Nationalspieler und DFB

Der aktuelle Rückschlag ereignete sich in der Länderspielpause. Am 24. September musste Musiala das Aufwärmen vor dem DFB-Testspiel gegen die Niederlande, das mit 1:1 endete, vorzeitig abbrechen. Eine initiale Muskelfaserriss-Diagnose hatte zunächst eine vierwöchige Rehabilitation und damit eine relativ kurze Ausfallzeit vorhergesagt. Doch der Heilungsverlauf erwies sich als komplexer als geplant und zog sich am Ende auf acht Wochen hin. Dieser Zeitraum veranschaulicht die Schwierigkeiten, die mit der spezifischen Art der Muskelverletzung verbunden sind.

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Die Verschiebung des Termins hat zur Folge, dass Musiala nicht nur im kommenden November, sondern auch das Ende des laufenden Kalenderjahres und die damit verbundenen wichtigen Saisonfinalen verpassen wird. Die medizinische Abteilung des Klubs muss nun den Fokus auf eine schonende, aber konsequente Behandlung legen, um weitere chronische Probleme zu vermeiden. Der Zeitplan für die Rückkehr ist somit fest an das Jahresende gekoppelt.

Kritik von Rummenigge und Hoeneß

Eine zusätzliche Dimension erhält die aktuelle Situation durch öffentliche Kommentare aus der Vereinsführung. Karl-Heinz Rummenigge, 71 Jahre alt, und Uli Hoeneß, 74 Jahre alt, haben im Rahmen einer öffentlichen Debatte ihre Bedenken äußern müssen. Die beiden Klub-Urgesteine stellten infrage, ob Musiala aufgrund der massiven Absenzen jemies wieder an sein vorheriges Top-Level anknüpfen könnte. Diese Aussagen haben die Situation für den Spieler und das Management zusätzlich unter Druck gesetzt. Es geht nun nicht nur um die Heilung, sondern auch um den mentalen und sportlichen Neuanfang.

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Die Äußerungen der Funktionäre spiegeln die hohe Erwartungshaltung wider, die an das Bayern-Juwel gestellt wird. Während das Talent noch vor wenigen Jahren als großes Versprechen für die fußballerische Weltspitze galt, muss Musiala inzwischen gezwungenermaßen mehr Zeit neben als auf dem Rasen verbringen. Die Kritik der Verantwortlichen ist daher Ausdruck der Enttäuschung über die fehlende Kontinuität. Dennoch bleibt die Basis der Beziehung intakt, da der Verein an den Fähigkeiten des jungen Stars festhält.

Der komplexe Saisonverlauf

Die aktuelle Schwächephase ist der Höhepunkt einer bereits seit August turbulenten Saison. Musiala begann die Spielzeit mit einem Schockmoment. Während der Vorbereitung brach er am 15. August beim Telekom Cup gegen Leipzig, das mit 3:1 gewonnen wurde, auf dem Platz zusammen. Drei Tage später, beim Testspiel gegen Heidenheim (4:2), fiel er erneut aus. Die neurologische Dysfunktion des gebürtigen Stuttgarters wurde am 18. August öffentlich gemacht und sorgte für große Verunsicherung.

Erst 18 Tage nach dem zweiten Zusammenbruch stand Musiala am 5. September beim 0:0 gegen Schalke wieder auf dem Rasen. In der Folgezeit lieferte er bemerkenswerte Leistungen. Gegen Elversberg (2:1), Bodø/Glimt (5:0) und Union (7:0) war der 46-malige Nationalspieler im Einsatz. Beim 7:0-Sieg gegen Union steuerte er sogar ein Tor und eine Vorlage bei. Auch in der Champions League zeigte er sich treffsicher: Gegen Bodø/Glimt erzielte er einen Treffer und wurde in der Partie gegen Lille zweimal in den Mittelpunkt gestellt, obwohl das Spiel mit 1:2 verloren ging.

Sein Comeback nach der ersten Verletzung feierte Musiala am 20. November gegen Köln, wo das Spiel 1:1 endete. Nach seiner Einwechslung spürte er erneut Unbehagen am Oberschenkel, blieb aber bis zum Ende auf dem Platz. Auch fünf Tage später in Lille (1:2) startete er von der Bank. BILD-Informationen zufolge wollte er unbedingt mitspielen, um der öffentlichen Debatte um ihn entgegenzuwirken. Diese Entschlossenheit zeigt den Willen des Spielers, trotz der widrigen Umstände und der Kritik von Hoeneß und Rummenigge seine Karriere voranzutreiben.