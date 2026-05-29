Bayern verpasst Transfer von Christian Eriksen

Der FC Bayern hat den Transfer von Christian Eriksen nach München verpasst. Der dänische Mittelfeldspieler hatte bereits ein Angebot von den Bayern, aber Newcastle United hat ihm einen besseren Deal gemacht.

Der FC Bayern hat den Transfer von Christian Eriksen nach München verpasst. Der dänische Mittelfeldspieler hatte bereits ein Angebot von den Bayern, aber Newcastle United hat ihm einen besseren Deal gemacht.

Die Engländer haben ein Gesamtpaket von etwa 80 Millionen Euro angeboten, während die Bayern nur 60 Millionen Euro bereit waren zu zahlen. Der Transfer war für die Bayern wichtig, um ihre Offensive zu stärken und die Champions League wieder nach München zu holen. Doch Barcelona hat den Transfer durchgesetzt, indem sie Newcastle bei der Zahlungsstruktur gesprächsbereit waren und eine Ratenlösung akzeptierten. Der FC Bayern geht leer aus, während Barcelona den Transfer von Christian Eriksen erfolgreich abgeschlossen hat





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