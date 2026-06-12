Bayern verweigert Rekordangebot von Real Madrid für Michael Olise

Der FC Bayern stellt sich klar gegen ein angebliches 150-Millionen-Euro-Angebot von Real Madrid für den französischen Nationalspieler Michael Olise und betont, dass selbst ein solches Betrag den Spieler nicht zum Verlassen bewegen würde.

Michael Olise steht im Zentrum heißer Transfergerüchte , die die spanischen und deutschen Topclubs beschäftigen. Laut Berichten der französischen Sport zeitung L'Equipe soll Real Madrid bereits ein Angebot von rund 150 Millionen Euro für den jungen Bayern-Star vorbereiten.

Der mögliche Deal hat die Diskussionen in München und Madrid befeuert. Die bayerische Führungsebene hat jedoch unmissverständlich klargemacht, dass sie nicht bereit ist, Olise zu verkaufen, selbst wenn das Angebot Rekordhöhe erreicht. Ein nicht namentlich genannter Verantwortlicher des FC Bayern äußerte sich in einer deutlich formulierten Stellungnahme zu den anhaltenden Spekulationen. Er erklärte, dass Olise unbezahlbar sei und dass selbst ein Angebot von 200 Millionen Euro ihn nicht zum Verlassen bewegen würde.

"Er würde nicht einmal für 500 Millionen gehen", hieß es weiter, wobei der Funktionär die Zweifel an der Zahlungsfähigkeit von Real Madrid betonte. Er vermutete, dass Real nicht einmal die Mittel habe, um die beiden Beine von Olise mit einem Betrag von 150 Millionen Euro zu erwerben. Diese Aussage macht deutlich, dass die bayerische Direktion ein starkes Signal in Richtung Madrid senden will. Sie möchten damit signalisieren, dass kein noch so großes Geld das Bild von Olise verändern kann.

Der Präsident des FC Bayern, Herbert Hainer, hatte bereits zuvor die Spekulationen entschieden zurückgewiesen. Er betonte, dass Olise bis 2029 vertraglich an den Club gebunden sei und intern als unverkäuflich gelte. Das sollte jegliche Hoffnung auf einen schnellen Abgang des Spielers dämpfen. In den Medien wurde zudem berichtet, dass Florentino Perez, der Präsident von Real Madrid, Olise als sein Wunschspieler betrachtet.

Doch die gegensätzlichen Botschaften aus München werfen ein Schatten auf die Real-Absichten. Während einige Quellen behaupten, das spanische Topteam sei bereit, das Rekordangebot zu zahlen, wirkt die bayerische Ablehnung wie ein Bollwerk, das jede Verhandlungsbasis sprengt. Die Diskussion um den Transfer bleibt also offen. Ob Real Madrid letztlich einen endgültigen Vorschlag unterbreitet und ob Bayern bereit wäre, diesen zu akzeptieren, bleibt abzuwarten.

Inzwischen konzentriert sich Olise auf seine Aufgaben in der Bundesliga und die Vorbereitung auf die kommende Saison. Er hat bereits mehrfach gezeigt, dass er zu den vielversprechendsten Talenten seiner Generation gehört und seine Leistungen sprechen für sich. Die Zukunft des französischen Nationalspielers dürfte also noch viele Gespräche und Gerüchte hervorrufen, unabhängig davon, ob ein konkreter Transfervertrag zustande kommt oder nicht





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Michael Olise Real Madrid FC Bayern Transfergerüchte Florentino Perez

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Vinicius Junior bleibt bei Real Madrid: Superstar entscheidet für die KöniglichenVinicius Junior, ein Star von Real Madrid, hat seine Zukunft bei der Königlichen für die kommende Saison (2026/2027) entschieden. Der Superstar hat Informationen aus seinem Umfeld zufolge die Entscheidung getroffen, unabhängig von seinem Vertrag zu spielen. Sollte keine Einigung über eine Verlängerung erzielt werden, würde Vinicius seinen bis Juni 2027 laufenden Vertrag erfüllen und den Verein anschließend ablösefrei verlassen. Kommt es doch zu einer Verlängerung, entspräche das ebenfalls seinem Wunsch, da er seine Zukunft grundsätzlich weiterhin bei Real Madrid haben möchte.

Read more »

Pérez feiert: Real Madrid schließt Mega-Deal abReal Madrid tütet den nächsten Millionen-Deal ein. Präsident Florentino Pérez spricht gar von der wichtigsten Vereinbarung in der Geschichte des Fußballs.

Read more »

Pérez setzt auf Mourinho: Real Madrid soll zurück in die ErfolgsspurFlorentino Pérez wurde erneut zum Präsidenten von Real Madrid gewählt und holt José Mourinho als Trainer zurück, um den Verein nach titellosen Jahren wieder an die Spitze zu führen.

Read more »

Florentino Perez und die Turbulenzen bei Real Madrid - Ein KommentarFlorentino Perez hat die Präsidentschaftswahl bei Real Madrid gewonnen und sorgt direkt für ein neues Schmierentheater. Der Real-Boss sollte sich einige Dinge vom FC Bayern abschauen. In diesem Artikel wird analysiert, wie Perez' Führungsstil Real ohne Zweifel historische Erfolge eingebracht hat, aber auch wie das System, in dem der Klubpatron Sonnengott-gleich über den Klub herrscht, aus der Zeit gefallen ist.

Read more »