FC Bayern-Vorstand Karl-Heinz Rummenigge äußert Zweifel am Gehalt von Jamal Musiala. Der Star spielte sein Comeback nach zwei Monaten Pause gegen den 1. FC Köln.

Jamal Musiala stand am Freitagabend auf dem Platz und präsentierte sich nach einer langen Verletzungspause wieder als Schlüsselspieler des FC Bayern München. Nach zwei Monaten Pause kehrte der Nationalspieler in den Profikader zurück und erhielt im Spiel gegen den 1. FC Köln die Chance, sein Comeback zu feiern. In der zweiten Halbzeit eingewechselt, bot sich ihm zehn Minuten vor dem Ende die optimale Situation zum 2:1, doch sein Schuss zog nur knapp am Tor vorbei.

Kritik an Salär nach Comeback-Auftakt

Die Enttäuschung über den knapp verpassten Treffer war jedoch nur der Anfang für die öffentliche Debatte um den 23-jährigen Star. Unmittelbar nach Abpfiff nutzte Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge das Sky-Mikrofon, um seine Sicht auf die finanzielle Situation des Spielers darzulegen. Er betonte, dass man mit der Familie, dem Spieler selbst und dessen Berater sprechen müsse, um die aktuellen Umstände zu klären.

Also read Rummenigge warnt: Bayern prüfen Gehalt bei Musiala nach Verletzung

Rummenigge führte aus, dass bestimmte Gehaltssummen natürlich nicht mehr darstellbar seien, wenn der Spieler aufgrund seiner gesundheitlichen Probleme das frühere Leistungsniveau nicht mehr erreichen könne. Diese klaren Worte markieren einen deutlichen Wandel in der Wahrnehmung von Musialas Vertragsverhältnis zum Verein. Was einst als selbstverständlich galt, wird nun offen hinterfragt.

Rationalität ersetzt Mitgefühl im Verein

Die Atmosphäre im Umfeld des FC Bayern München hat sich seit der letzten Vertragsverlängerung im Februar 2025 fundamental verändert. Zuvor war die Verlängerung eine Quelle des Stolz für den Verein, doch seitdem hat Musiala kaum Spielminuten absolviert. Anfangs zog er sich eine Verletzung zu, und als er in der aktuellen Saison wieder durchstarten wollte, brach er zweimal auf dem Rasen zusammen.

Advertisement

Die medizinische Diagnose lautete auf Absencen. Während anfangs große Bestürzung und Mitgefühl bei den Führungspersonen wie Uli Hoeneß, Jan-Christian Dreesen und Karl-Heinz Rummenigge herrschten, ist diese emotionale Reaktion nun einer maximal rationalen ökonomischen Erkenntnis gewichen. Das Verhältnis von Kosten und Nutzen wird nun nüchtern bewertet.

Ökonomische Rahmenbedingungen und Vertrag

Auch Vorstandschef Jan-Christian Dreesen sprach sich für eine konsequente Haltung aus. Er erwähnte, dass man sich im Zweifel zusammensetzen müsse, um über die ökonomischen Rahmenbedingungen zu sprechen. Diese statements deuten darauf hin, dass der Verein bereit ist, harte Konsequenzen zu ziehen, falls sich die Leistung nicht signifikant verbessert.

Musiala ist bei den Bayern ein großer Verdienst, wobei Gerüchte von rund 25 Millionen Euro im Jahr im Raum stehen. Nur Harry Kane erhält in München ein noch höheres Salär, was jedoch nicht über die aktuelle Diskussion hinwegtäuscht. Die Kritik richtet sich nicht gegen das Gehalt an sich, sondern gegen die aktuelle Risikobewertung durch die Vereinsführung.

Zukunft und Erwartungen an den Spieler

Trotz der harten Worte zeigt der aktuelle Auftritt, dass Musiala fähig ist, auf hohem Niveau Fußball zu spielen. Warum hätte ihn sein Trainer sonst eingesetzt, wenn er nicht die notwendige Fitness und Qualität besessen hätte? Für den Spieler ist zu hoffen, dass er keine weiteren gesundheitlichen Probleme mehr hat und wieder zu alter Klasse findet.

Advertisement

Rummenigge und sein Umfeld erhalten durch Leistungen auf dem Platz die beste Antwort auf ihre Zweifel. Für die Bayern-Granden bleibt nun abzuwarten, wie sich die Situation bis 2029 oder 2030 entwickelt. Sollte Musiala wieder gesund und stark sein, erinnern sie sich bei anstehenden Vertragsverhandlungen vielleicht daran, von wem an ihm gezweifelt wurde.