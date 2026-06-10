Bayern vs. Alba Berlin: Favorisiert oder Herausforderer?

Die Bayern, Titelverteidiger und Erster der Hauptrunde, treffen am Freitag in München auf Alba Berlin, elfmaliger Deutscher Meister und Zweiter der Hauptrunde. Beide Mannschaften stehen vor dem Finale und müssen sich auf eine spannende Serie 'Best of Five' einstellen. Dyn-Kommentator Michael Körner sieht die Bayern als Favorit und spricht von der Flexibilität und Individualstärke der Bayern. Alba-Trainer müssen von Beginn an sehr viel härter verteidigen, als sie es vielleicht über weite Strecken gemacht haben. Mike Rataj, jüngster Neuzugang der Berliner, könnte zum X-Faktor mutieren, wenn er Alba mit 'Spacing' und Herausforderungen für Bayern konfrontiert.

Die Bayern , Titelverteidiger und Erster der Hauptrunde, treffen am Freitag in München auf Alba Berlin , elfmaliger Deutscher Meister und Zweiter der Hauptrunde. Die Bayern gehen ausgeruht in die Endspielserie, nachdem sie Trier und Bonn jeweils mit 3:0-Siegen eliminiert haben.

Alba Berlin hat sich erst gegen Vechta und dann gerade im Halbfinale gegen Bamberg in fünf intensiven Spielen aufgearbeitet. Kleiner Vorteil für Bayern, die als Favorit im Finale gelten. Dyn-Kommentator Michael Körner sieht die Bayern als Favorit und spricht von der Flexibilität und Individualstärke der Bayern. Ein Problem für Pedro Calles ist, dass Alba-Trainer erst kurz vor Spielbeginn Klarheit hat, wer spielt.

Alba-Spielmacher bekommen Probleme, wenn sie physisch hart attackiert werden. Alba-Trainer müssen von Beginn an sehr viel härter verteidigen, als sie es vielleicht über weite Strecken gemacht haben. Mike Rataj, jüngster Neuzugang der Berliner, könnte zum X-Faktor mutieren, wenn er Alba mit 'Spacing' und Herausforderungen für Bayern konfrontiert





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