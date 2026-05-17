Bayern vs. Alba Berlin: Play-offs in der Easycredit BBL

The Bundesliga's top-tier teams, Bayern and Alba Berlin, are the top favorites for the play-offs. Alba Berlin's young star, Jack Kayil, is considered the toughest competitor. The final series of the play-offs is scheduled for June 12th, with the best-of-five format. Dyn* will broadcast all the games live and on demand.

Andreas Obst (29/M.) und die Bayern sind die Top-Favoriten, Alba Berlin mit Top-Talent Jack Kayil (20/r. ) gilt als härtester Konkurrentwieder in Angriff. Am Wochenende starten die Play-offs in der Easycredit BBL und natürlich sind die Bayern als Liga-Krösus und Titelverteidiger der Top-Favorit.

BILD macht sie fit für die heiße Phase der Basketball-Bundesliga, die am Samstag startete. Am Sonntag greifen auch die Münchner Mega-Favoriten ein – den Play-off-Auftakt der Bayern gegen Trier (16.30 Uhr) gibt's im Free-TV bei WELT TV und im kostenlosen Live-Stream bei BILD.de zu sehen!und die Vet-Concept Gladiators Trier durch, damit ist das Viertelfinale komplett. Der Start der Final-Serie ist für den 12. Juni geplant.

Im Modus "Best of Five", das heißt: Wer zuerst drei Spiele gewinnt, gewinnt die Serie und zieht in die nächste Play-off-Runde ein. Die Serien werden im Format 2–2–1 ausgespielt, das besser platzierte Team spielt die ersten beiden Spiele daheim und hat auch in einem fünften Spiel wieder Heimrecht, wenn es dazu kommt. Alba Berlin hat sich mit Shootingstar Jack Kayil (20) wieder gefangen und ist schärfster Konkurrent, Geheimfavorit sind die BMA365 Bamberg Baskets.

Die Mannschaft von, schlug Bayern auf dem Weg zum Pokalsieg und danach in der Liga. Rekordnationalspieler und Dyn-Experte Patrick Femerling (51) sagt: "Gerade in einer Play-off-Serie sind die Bayern schwer zu schlagen. Aber ich rechne nicht mit einem Durchmarsch.

" Nicht der FC Bayern! Tatsächlich sind die Bayer Giants Leverkusen Rekord-Champion, die Rheinländer holten zwischen 1970 und 1996 14 Mal den Titel, sind mittlerweile aber nur noch zweitklassig. Alba Berlin war elfmal Meister (letztmals 2022), die Bayern holten fünf Titel, zuletzt 2024 und 2025. Sport-Streamingdienst Dyn* zeigt alle Spiele der Easycredit BBL live und on demand.

Wie schon in den vergangenen Jahren werden auch diesmal wieder Ex-Profis und aktuelle Spieler als Experten dabei sein, zum Beispiel Kostja Mushidi (Chemnitz Niners) und Phil Hartwich (Braunschweig). Das erste Spiel von Alba gegen Vechta am Sonntag wird kommentiert von den Ex-Nationalspielern Heiko Schaffartzik und Patrick Femerling. Gut für Fans: Dyn bringt extra für die Play-offs ein Zwei-Monats-Abo zum Preis von 13,50 Euro pro Monat raus (regulär 19 Euro monatlich/Anzeige)





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