Bayern will Nathaniel Brown unbedingt verpflichten

Der FC Bayern München will den Außenverteidiger Nathaniel Brown unbedingt verpflichten. Die Verhandlungen zwischen Bayern und Eintracht Frankfurt laufen auf Hochtouren.

Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet am Sonntag ihren WM-Auftakt gegen Curaçao. Nathaniel Brown könnte in der Startelf stehen und sein WM-Debüt feiern. Der Außenverteidiger steht auch im Fokus des FC Bayern München, der ihn unbedingt verpflichten will.

Die Verhandlungen zwischen Bayerns Sport-Vorstand Max Eberl und seinen Frankfurter Kollegen Markus Krösche laufen auf Hochtouren. Die Bayern geben Gas, wollen Brown, auf den ein Vertrag bis 2031 wartet, unbedingt verpflichten. Nach BILD-Informationen werden bereits Zahlen ausgetauscht. Bedeutet: Bayern weiß nicht nur, dass die Frankfurter rund 65 Millionen Euro (inklusive Boni) verlangen, sondern hat bereits mündlich seine eigenen Vorstellungen übermittelt.

Eine Einigung steht noch aus. Noch liegt der Rekordmeister unter der von Eintracht gewünschten Summe. Nach BILD-Informationen sind beide Parteien aber definitiv nicht sehr weit voneinander entfernt. Aktuell soll Eberl etwas über 50 Millionen in Aussicht stellen.

Beide Parteien müssen sich also noch aufeinander zubewegen. Fakt ist aber: Es gibt nicht nur einen konstruktiven Austausch, der Poker ist bereits jetzt deutlich fortgeschrittener und zielführender als der im letzten Jahr zwischen Bayern und dem VfB Stuttgart um Nick Woltemade. Natürlich kann im wilden Transfergeschäft immer viel passieren. Zum aktuellen Zeitpunkt ist aber damit zu rechnen, dass es zu einer Einigung kommt.

Im Frankfurter Umfeld herrscht jedenfalls eine ähnliche Stimmung wie bei dem Poker mit Liverpool um Hugo Ekitiké im letzten Jahr. Da war quasi von Anfang an klar, dass sich alle Seiten einig werden. Offen ist, ob der Brown-Transfer bereits vor dem deutschen WM-Start über die Bühne geht oder erst danach. Bei der finalen Abwicklung sollte es jedenfalls keine Probleme geben.

Möglich, dass die Bayern einen Medizincheck in den USA durchführen lassen. Da beide Vereine beste Kontakte pflegen, könnten manche Dokumente und Daten auch von Eintracht angefordert werden. Geht es so weiter, kann sich Nathaniel Brown bald auf dem Weg nach München befinden





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