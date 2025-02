Bayern wird Teil des Blitzermarathons 2025

Der Freistaat Bayern wird 2025 Teil des europäischen Blitzermarathons „Speedweeks“, der von dem European Roads Policing Network (ROADPOL) koordiniert wird. Die genauen Orte und Daten der Kontrollen werden kurz vor dem Marathon bekannt gegeben.

In Bayern wird in Zukunft wieder verstärkt geblitzt: Der Freistaat wird 2025 Teil eines Blitzermarathon s. Hier erfahren Sie, wann es so weit ist. Die bayerischen Straßen bleiben von diesem nicht verschont. Vor allem an einem Tag soll im Freistaat verstärkt die Geschwindigkeit kontrolliert werden. Es wird vom European Roads Policing Network ( ROADPOL ) organisiert, einem Netzwerk, welches die Verkehr spolizeien von 31 europäischen Nationen verbindet.

Für das Jahr 2025 hat ROADPOL zwei Aktionswochen geplant, sogenannte „Speedweeks“. Der Blitzermarathon findet am 9. April 2025 statt. Das ist ein Mittwoch. ROADPOL gab bislang nicht bekannt, ob auf den Straßen im Freistaat auch an einem Tag im August verstärkt geblitzt wird. Im letzten Jahr gibt ROADPOL traditionell die Standorte für Radarfallen und Verkehrskontrollen bekannt, allerdings erst kurz vor dem Blitzermarathon. Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald die Stellen feststehen, an denen Sie in Bayern besonders aufpassen müssen. Innerorts fallen 70 Euro an, wenn die Geschwindigkeit bis zu 20 km/h zu hoch war. Wer außerorts mit mehr als 20 km/h zu viel geblitzt wird, muss 100 Euro zahlen. Wurden in Bayern zahlreiche Verstöße gegen die Geschwindigkeitsregelungen festgestellt. Die Bayerische Polizei schoss 8627 Fotos, die zu einem Bußgeld führten. Der elfte Blitzermarathon in Bayern, der am 19. April 2024 stattfand, zeigte damit, dass noch immer viele unterwegs sind. Die Zahl der Geschwindigkeitsverstöße war im Vergleich zum Jahr 2023, in dem 8690 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt wurden, nur geringfügig zurückgegangen. Ein Beispiel dafür war ein Fall auf der BAB 7 in Durach. Das Polizeipräsidium Schwaben Süd-West gab bekannt, dass ein Autofahrer in einer 80er-Zone mit 166 km/h unterwegs war. Die Strafe: Ein Fahrverbot von drei Monaten, zwei Punkte in Flensburg und ein saftiges Bußgeld. In der Schweiz gilt: Ab wann ist man eine Raserin oder ein Raser? Als Raserin oder Raser gilt, wer vorsätzlich das Risiko eines Unfalls mit Schwerverletzten oder Todesopfern eingeht. Gefährliches Überholen und unbewilligte Rennen mit Motorfahrzeugen gehören dazu. Ein Raserdelikt ist Tatbestand, wenn die vorgegebene Geschwindigkeit wie folgt überschritten wird: 30er Zone - ab 40 km/h zuviel 50er-Zone (innerorts) - ab 50 km/h zuviel 80er-Zone (ausserorts - ab 60 km/h zuviel 120er-Zone Autobahn - ab 80 km/h zuviel Bei einem Raserdelikt wird der Führerausweis für mindestens zwei Jahre eingezogen. Man bekommt den Ausweis nur zurück, wer ein positives verkehrspsychologisches Gutachten vorweisen kann. Strafrechtlich drohen zwischen einem und vier Jahren Gefängnis. Bei krassen Geschwindigkeitsübertretungen kann das Fahrzeug eingezogen und verwertet werden





AZ_Augsburg / 🏆 14. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Blitzermarathon Bayern Geschwindigkeit ROADPOL Bußgeld Verkehrskontrolle

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Nintendo Direct April 2025 - Teil 2 - ntower - Dein Nintendo-OnlinemagazinSeid ihr bereit für Runde 2 und damit verbunden die nächste Konsolengeneration??? In meinen Fingern kribbelt es gewaltig und kann es kaum noch erwarten, endlich selber Hand anlegen zu dürfen. Von dieser Präsentation werden wir alle noch eine lange…

Weiterlesen »

ESC 2025: Diese Länder nehmen am Song Contest teilSchweden und Deutschland gehören zu den Ländern, die am ESC 2025 teilnehmen.

Weiterlesen »

Blitzermarathon in Bayern 2025: Diesen Tag sollten Sie sich notierenIn Bayern wird wieder verstärkt geblitzt: Der Freistaat wird 2025 Teil eines Blitzermarathons sein. Hier erfahren Sie, wann es so weit ist.

Weiterlesen »

Blitzermarathon in Bayern 2025: Diesen Tag sollten Sie sich notierenIn Bayern wird wieder verstärkt geblitzt: Der Freistaat wird 2025 Teil eines Blitzermarathons sein. Hier erfahren Sie, wann es so weit ist.

Weiterlesen »

Blitzermarathon in Bayern 2025: Diesen Tag sollten Sie sich notierenIn Bayern wird wieder verstärkt geblitzt: Der Freistaat wird 2025 Teil eines Blitzermarathons sein. Hier erfahren Sie, wann es so weit ist.

Weiterlesen »

Blitzermarathon in Bayern 2025: Diesen Tag sollten Sie sich notierenIn Bayern wird wieder verstärkt geblitzt: Der Freistaat wird 2025 Teil eines Blitzermarathons sein. Hier erfahren Sie, wann es so weit ist.

Weiterlesen »