Bayerns Debatte über Lennart Karl soll zu einem Gespräch zwischen dem Klub und Berater Michael Ballack geführt haben

Lennart Karl steht nach einer Debatte über Bayern-Youngster im Mittelpunkt. Der Klub soll zufrieden mit der sportlichen Entwicklung des Flügelspielers sein, aber auch die Grenzen für die öffentliche Diskussion über Karls Leben sollen gezogen werden.

Nachdem Lennart Karl im Zentrum einer Debatte um Bayern -Youngster stand, sollen die Münchner nun Berater Michael Ballack zu einem Gespräch gebeten haben. Die Verhandlung soll vor allem darum gegangen sein, die Debatte zu deeskalieren und die Erwartungen von Karl zu klären.

Der Klub soll zufrieden mit der sportlichen Entwicklung des Flügelspielers sein, aber auch die Grenzen für die öffentliche Diskussion über Karls Leben sollen gezogen werden. Der ehemalige Nationalspieler Bastian Hoeneß hatte zuvor bereits von einem 'Fehltritt' der Münchner gesprochen, nachdem Karls Berater ihn kritisiert hatten, die Münchner aber dann auch die Leistungssteigerung des Spielers reklamierten. Kurz darauf soll es zu einem Gespräch zwischen Ballack und den Bayern gekommen sein, in dem die Grenzen für die öffentliche Diskussion geklärt werden sollen.

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Der Klub soll zufrieden mit der sportlichen Entwicklung Karls sein, aber auch die Erwartungen Hoeneß' sollen klargestellt worden sein. Der ehemalige Nationalspieler Bastian Schweinsteiger hatte mal schwarze Fingernägel getragen, woraufhin der Franz Beckenbauer ihn kritisiert hatte, aber Bastian Hoeneß sah das offenbar anders. In der Bundesliga traf Karl am Wochenende erneut und verzichtete auf einen provokanten Jubel. Anschließend gab es deutliches Lob von Eberl, Ballon-d'Or-Sieger Karls.