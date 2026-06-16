Bayerns Finanzminister: Influencer müssen Steuernachzahlungen leisten

Die Spezialeinheit 'E-Commerce' des bayerischen Landesamts für Steuern hat bereits 550.000 Euro an Steuernachzahlungen von Influencern erzielt. Die Ermittler haben rund 60.000 Datensätze aus den Jahren 2024 und 2025 ausgewertet und konnten Umsätze von 1,4 Milliarden Euro nachvollziehen. Bayerns Finanzminister Albert Füracker warnt mögliche Steuersünder und rät dazu, schnell reinen Tisch zu machen.

Als die ersten Berichte aufkamen, dass deutsche Steuerfahnder gezielt Influencer ins Visier nehmen, herrschte in der Creator-Szene Verunsicherung. Plötzlich waren von speziellen Ermittlerteams, Tausenden Datensätzen und möglichen Steuernachzahlungen die Rede.

Viele Social-Media-Stars fragten sich, wie genau die Behörden Einnahmen aus Werbedeals, Kooperationen oder kostenlosen Reisen nachvollziehen wollten. Ein Sprecher des bayerischen Finanzministers Albert Füracker (58, CSU) bestätigte auf BILD-Anfrage den Erfolg der Spezialeinheit 'E-Commerce' beim Landesamt für Steuern. Demnach wurden bislang 550.000 Euro an Steuernachzahlungen erzielt. Grundlage waren Daten, die Bayern über eine internationale Anfrage bei ausländischen Behörden erhalten hatte.

Insgesamt lagen den Ermittlern rund 60.000 Datensätze aus den Jahren 2024 und 2025 vor. Eine Auswertung der Hälfte der Datensätze ließ bereits Umsätze von 1,4 Milliarden Euro nachvollziehbar machen, wie das Finanzministerium Bayern BILD bestätigte. Rund 211 Millionen Euro davon betrafen Bayern. Derzeit wird die zweite Hälfte ausgewertet.

Albert Füracker richtet deshalb eine deutliche Botschaft an mögliche Steuersünder: 'Jeder, der geglaubt hat, er wird nicht erwischt, sollte besser jetzt noch schnell reinen Tisch machen und nachzahlen.

' Studien zufolge lag das Umsatzvolumen der Branche in Deutschland 2025 sogar bei rund 1,5 Milliarden Euro. Unternehmen gaben bereits im Jahr zuvor insgesamt 622 Millionen Euro für Werbung über Influencer aus. Entsprechend groß ist inzwischen das Interesse der Finanzbehörden. Im Dezember stellten die bayerischen Fahnder ein weiteres Auskunftsersuchen.

Dabei forderten sie laut Finanzministerium Daten nicht nur von einer großen Agentur, sondern auch von einer Agentur aus dem Gaming-Bereich an. Denn die Ermittlungen beschränken sich längst nicht mehr auf klassische Lifestyle-Influencer. Für die Auswertung der Daten nutzen die Steuerbehörden inzwischen gestützte Spezialsoftware. Parallel überprüft Bayern auch Gewinne aus Kryptowährungen.

Eine weitere Spezialeinheit holte in diesem Bereich seit Ende März 2026 bereits 7,5 Millionen Euro an Steuernachzahlungen für Bayern ein





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