Bayerns Museen erleben Aufschwung nach Pandemie

Viele Museen in Bayern erfreuen sich nach einer schwierigen Zeit während der Pandemie wieder großer Beliebtheit. Einrichtungen wie das Albrecht-Dürer-Haus in Nürnberg oder das Lenbachhaus in München verzeichneten sowohl steigende Besucherzahlen als auch Rekordwerte.

Viele Museen in Bayern erleben nach einer schwierigen Pandemie-Zeit einen erfreulichen Aufschwung . Einrichtungen wie das Albrecht-Dürer-Haus in Nürnberg oder das Lenbachhaus in München verzeichnen eine steigende Zahl von Besuchern. Das Deutsche Museum mit seinen Standorten in München und Nürnberg erreichte sogar einen Rekord wert. Kunstminister Markus Blume (CSU) kommentierte: „Der Kultur kalender 2024 bot viele Highlights.“ Doch nicht alle Museen profitieren vom Boom.

Einige melden stagnierende oder sogar sinkende Besucherzahlen. Insgesamt strömten 2024 rund 5,6 Millionen Menschen in die Museen des Freistaats Bayern. Über 1,5 Millionen davon besuchten einen der Standorte des Deutschen Museums, wobei die meisten die Hauptstätte in München angesteuerten. Dies sei die höchste Besucherzahl seit 1984, so die Auskunft. Das 2021 eröffnete Zukunftsmuseum in Nürnberg verkaufte 121.617 Tickets, ein Plus von 2,8 Prozent gegenüber 2023. Generaldirektor Wolfgang M. Heckl blickt auf eine wichtige Meilenstein: In diesem Jahr wird man sicher den einhundertmillionste Gast seit der ersten Ausstellung empfangen. Die erste Ausstellung fand 1906 noch an der Maximilianstraße statt, bevor 1925 der Bau auf der Museumsinsel eröffnet wurde.Das Museum Brandhorst in München verzeichnete ebenfalls enorme Zuspruch, mit 230.000 verkauften Tickets, rund 90.000 mehr als im Jahr 2023. Dieser Zuwachs wurde hauptsächlich durch die Ausstellung „Andy Warhol & Keith Haring. Party of Life“ ermöglicht, die sieben Monate lang rund 200.000 Menschen anlockte und zur meistbesuchten Ausstellung seit der Eröffnung 2009 wurde. Auch die Alte Pinakothek verzeichnete einen Zuwachs bei den Ticketverkäufen mit rund 400.000 verkauften Tickets, ein Plus von 38.000 gegenüber 2023. In der Pinakothek der Moderne hingegen sank die Besucherzahl um rund 40.000 auf 340.000 Eintrittskarten. Die Städtische Galerie im Lenbachhaus mit dem Kunstbau München setzte auf große Namen, etwa mit dem britischen Maler William Turner oder dem türkischen Literaturnobelpreisträger Orhan Pamuk. „2024 war das erfolgreichste Jahr seit 2015 und damit wohl das zweit erfolgreichste Jahr seit der Eröffnung des Museums im Jahr 1929“, freute sich Direktor Matthias Mühling und verwies auf 370.924 Besuche, ein Plus von 23 Prozent gegenüber 2023. Zudem seien 22.430 Jahreskarten verkauft worden – auch das ein Rekord.Auch die Stadt Augsburg zieht eine positive Bilanz. Knapp 280.000 Interessierte zählten die kommunalen Museen, 40.000 mehr als im Vorjahr. „Besonders freuen wir uns darüber, dass immer mehr junge Besucher in unsere Häuser kommen“, hieß es. Das U27-Ticket für freien Eintritt in die Dauerausstellungen hätten 7929 junge Leute unter 27 Jahren benutzt (2023: 7296). In Nürnberg verkauften die städtischen Häuser 672.694 Tickets, etwas weniger als im 2023 (675.473). Rekordzahlen meldete das Albrecht-Dürer-Haus mit 86.300 verkauften Tickets (2023: 83.034). Ins Memorium Nürnberger Prozesse kamen mehr als 158.000 Besucher – so viele wie noch nie in den vergangenen zehn Jahren. Ins Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände kamen mehr als 170.000 Menschen trotz Umbauarbeiten. Im staatlichen Germanischen Nationalmuseum sank die Zahl der Besucher von 346.986 im Jahr 2023 auf nunmehr 335.163. Wie wichtig prominente Ausstellungen sind, zeigt sich am Museum Georg Schäfer in Schweinfurt. Als dort 2023 die Romantik-Schau über Caspar David Friedrich lief, verkaufte das Museum fast 70.000 Tickets. Vergangenes Jahr waren es knapp 50.000. Das Museum im Kulturspeicher in Würzburg meldete rund 27.200 Besucher (2023: 29.936). Ungefähr gleich blieb das Interesse am Richard Wagner Museum in Bayreuth, das fast 33.600 Menschen anlockte. Und das Haus der Bayerischen Geschichte in Regensburg freute sich über 241.900 verkaufte Eintrittskarten, etwas mehr als 2023. Regelrecht überrannt wurde das Literaturhaus München, das Anfang Dezember zur „Pixi“-Ausstellung über die beliebten quadratischen Kinderbücher geladen hatte. Das Haus habe knapp zwei Monate lang gebrummt, hieß es. Mehr als 25.000 große und vor allem kleine Gäste seien gekommen – ungefähr. „Man hat das Zählen am letzten Wochenende aufgegeben, es war einfach zu viel los“, hieß es.





