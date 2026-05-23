Bayerns Philipp Kimmich: 'Die zweite Halbzeit war deutlich besser'

Bayerns Philipp Kimmich zeigte nach ihrer UEFA Super Cup-Siegelsege eine rundum zufriedenstellende zweite Halbzeit, in der sie bereits besser spielten als in der ersten Halbzeit. Bayern II. Finalist Georg Kimmich hat bestätigt, dass seine schwatzige Hälfte genauso gut gespielt hat wie sein Bruder.

Bayerns Kimmich nach dem Sieg in der ARD: ‚Die zweite Halbzeit war deutlich besser. Wir haben das in der zweiten Halbzeit schon sehr gut gespielt.

‘ Pokal-Kampf vor 74.000 Fans. Auf der Tribüne im Berliner Olympiastadion u.a. DFB-Präsident Bernd Neuendorf (64), Sportdirektor Rudi Völler (66), Weltmeister Jogi Löw (66) und Bundestrainer Julian Nagelsmann (38). Im Finale treffen zehn der insgesamt 26 deutschen WM-Fahrer aufeinander.

Zudem ist Bayern-Kapitän und Nationalelf-Comebacker Manuel Neuer (40) aufgrund seiner Wadenverletzung als Zuschauer dabei. Typisch Neuer: Auch ohne Finaleinsatz holt er sich seinen siebten Pokalsieg, ist jetzt gemeinsamer DFB-Rekordhalter mit Bastian Schweinsteiger. Live dabei: DFB-Präsident Bernd Neuendorf (64/r. ), Sportdirektor Rudi Völler (66/l. ) und Bundestrainer Julian Nagelsmann (38)





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Vfb Stuttgart Kane Las Vegas Bayern Munich Philipp Kimmich Jogi Löw Julian Nagelsmann

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Katharina Kastenmüller ist Bayerns neue BierköniginSeit mehr als 15 Jahren lässt der Bayerische Brauerbund Jahr ein Jahr aus eine Bierkönigin wählen. Jetzt gibt es wieder eine neue Regentin.

Read more »

Katharina Kastenmüller ist Bayerns neue BierköniginMünchen (lby) - Bayern hat eine neue Herrscherin über die Biere: Die 33 Jahre alte Katharina Kastenmüller wurde in München zur 15. Bayerischen Bierkönigin

Read more »

„Schwierige Verkehrslage“: Drohende Staus und Abfahrtssperren rund um Pfingsten auf Bayerns StraßenEiner der staureichsten Tage 2025 war um Pfingsten. Ähnliches erwartet der ADAC heuer und weist auf die Abfahrtssperren der A7, A8, A93 und B2 sowie den besten Reisetag hin.

Read more »

Entwicklungshelfer Philipp Öttl: Über diesen Einsatz freut sich auch Ducati - Supersport-WMIm Rahmen der Superbike-WM-Tests in Misano waren auch eine Handvoll Supersport-Fahrer dabei, von denen Philipp Öttl der mit Abstand schnellste war. Was für den Bayer auf dem Programm stand.

Read more »