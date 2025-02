Bayerns Schüler am Limit: Motivationsparole statt Verständnis für die Belastung

Bayerns Schüler kämpfen sich durch einen besonders langen Lernmarathon im Winter, ohne ausreichend Zeit zum Entspannen und Erholen. Die Familien- und Jugendministerin Ulrike Scharf fordert sie mit einer Motivationsparole auf, den Turbo zu zünden. Doch viele Jugendliche sehen in dieser Aussage nur fehlendes Verständnis für ihre Belastung und empfinden sie als unangemessen.

Bayerns Schüler durchleben gerade eine besonders herausfordernde Zeit. Dank der grausamen Entscheidungen des Kultusministeriums müssen sie acht Schulwochen am Stück, bis zu den Frühlingsferien, durchhalten – den längsten Lernmarathon des ganzen Jahres. Fast der gesamte Januar und Februar geht mit Schule drauf, und damit eine Jahreszeit, in der jeder vernünftige Mensch Winterschlaf hält, am besten bis zum Beginn der Freibadsaison. Davon können Bayerns Schüler aber nicht einmal träumen.

Es bleibt keine Zeit zum Entspannen und den wichtigsten Foodbloggern beim Backen von Crumble-Cookies zuzuschauen. Die Lehrer packen die ersten Wochen des Jahres voll mit Vokabeltests und Matheproben. Während der durchschnittliche Achtklässler über Hyperbelfunktionen und die Frage rätselt, wie viele Worte für „töten“ eine tote Sprache haben kann, drückt ihn die Erkenntnis nieder, dass dieser Zustand quasi endlos andauern wird, bis zum ersten März. Und selbst dann bleibt nur eine Woche Ferien zum Aufatmen, bevor die Schule für weitere fünf Wochen beansprucht wird. Der einzige Lichtblick am grauen Februarhimmel sind die Zwischenzeugnisse, nach denen sich auch die Lehrer etwas sammeln, bevor sie sich neue Abfragen ausdenken. Ausgerechnet in diese Verschnaufpause hupt nun Bayerns Familien- und Jugendministerin Ulrike Scharf (CSU) mit einer Motivationsparole rein. Schüler mit schlechten Noten hätten bis zum Sommer noch genug Zeit, um sich zu verbessern, schreibt sie in einer Pressemitteilung. „Ihr könnt jetzt den Turbo zünden, um im zweiten Halbjahr durchzustarten.“ Das mit dem Turbo hätte sie besser nicht gesagt. Aus Sicht der Jugendlichen gehört sie damit klar zum Team älterer Helikopter-Eltern, zur Generation „Ghettoblaster und Fete“, nämlich, die es seinerzeit auch noch schick und erwähnenswert fand, dass Autos mit Turbo ausgestattet waren, was heute erstens Standard bei Sportwagen ist und zweitens keinen Halbstarken interessiert, weil die lieber im Fitnesscenter Gas geben. Motivation ist im Schulalter ein empfindliches Pflänzchen. Manch ein Kind trägt sie in sich. Die anderen sind mit Marschparolen kaum zu erreichen. Ob Eltern, Lehrer oder Ministerin: Einfach mal einen Gang runterschalten





Schüler Belastung Ferien Motivation Noten Schulsystem

