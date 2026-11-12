Bayerns Weihnachtsmärkte 2026: Termine, Preise und Highlights

Entdecken Sie die besten Weihnachtsmärkte in Bayern für 2026. Von der Fraueninsel bis Regensburg: Alle Termine, Öffnungszeiten und Eintrittspreise im Überblick.

Die Vorweihnachtszeit in Bayern beginnt im Jahr 2026 mit einer besonders vielfältigen Palette an Traditionen und kulinarischen Genüssen. Von der belebten Altstadt über eine autofreie Insel im See bis hin zu den Bergen des Bayerischen Waldes laden zahlreiche Locations zu festlichen Aufenthalten ein. Die Auswahl reicht von klassischen Märkten mit über hundert Ständen bis hin zu exklusiven Einrichtungen in historischen Schlössern. Jeder Ort bietet dabei ein eigenes, unverwechselbares Flair für Familien und Besuchergruppen.

Traditionelle Märkte in Stadt und Dorf

Der klassische Weihnachtsmarkt in der Altstadt setzt auf eine breite Mischung aus Handwerk und Genuss. Etwa 120 Stände verteilen sich dabei strategisch auf den Oberen und Unteren Marktplatz sowie die Eichhornstraße. Lokale Künstler präsentieren ihre Unikate, während Glühwein und weitere saisonale Leckereien das Angebot abrunden. Der Markt öffnet am 27. November und bleibt bis zum 23. Dezember 2026 geöffnet. Der Eintritt ist für alle Besucher kostenfrei, was den Zugang zu den festlichen Aktivitäten besonders niedrigschwellig gestaltet.

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Exklusive Erlebnisse auf der Fraueninsel

Auf der Fraueninsel findet auch 2026 ein außergewöhnlicher Christkindlmarkt statt, der durch die einmalige geografische Lage auffällt. Mehr als 90 Aussteller bieten dort traditionelles Handwerk, kulinarische Spezialitäten und Unikate an. Für die jüngeren Gäste stehen Karussells und ein Wichtelwunderland bereit. Die Stände konzentrieren sich auf die Fraueninsel, insbesondere rund um die Klosteranlage Frauenwörth und die Anlegestelle.

Die autofreie Insel ist ausschließlich per Schiff erreichbar, unter anderem ab Prien und Gstadt. Der Markt öffnet vom 26. bis 29. November und vom 3. bis 6. Dezember 2026. Während der Eintritt zum Markt frei ist, entstehen Kosten für die Schifffahrt. Ab Gstadt zahlen Erwachsene für Hin- und Rückfahrt 8,50 Euro. Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 16 Jahren bezahlen für dieselbe Strecke 4,50 Euro.

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Adventszauber im Bayerischen Wald

In einer Höhenlage von rund 900 Metern erwartet Besucher an den Adventswochenenden ein markantes Landschaftsflair. Beleuchtete Wege, Buden mit Baumstriezel, Glühwein und Weihnachtsschmuck sowie der Aussichtsturm mit Blick über den Bayerischen Wald schaffen eine festliche Atmosphäre. Der Marktstart ist am 20. November 2026. Erwachsene zahlen 14 Euro für den Eintritt. Kinder von drei bis 15 Jahren zahlen 8 Euro.

Festliche Atmosphäre im Schlosshof von Regensburg

Regensburg verwandelt den Innenhof von Schloss St. Emmeram in einen einzigartigen Weihnachtsmarkt. Holzhütten, bayerische Spezialitäten, Kunsthandwerk, nostalgische Fahrgeschäfte und Alpaka-Gehege bilden dabei den Schwerpunkt des Angebots. Während des Markts ist auch der sonst nicht zugängliche Schlossgarten geöffnet. Der Markt läuft vom 20. November bis 23. Dezember 2026.